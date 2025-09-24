De la Côte-Nord aux Gémeaux : Le parcours inspirant de Marie-Claude Lévesque

La Baie-Comoise Marie-Claude Lévesque a de quoi être fière : son équipe de En direct de l’univers est repartie avec deux prestigieux prix lors du gala des Gémeaux, dont celui de l’émission préférée du public des 40 dernières années.

Une reconnaissance qui la touche particulièrement, elle qui contribue à façonner chaque semaine ce rendez-vous télévisuel incontournable. « C’est tellement touchant, parce que ce sont des prix remis par le public », confie la productrice de contenu.

« Habituellement, les Gémeaux récompensent les productions choisies par l’académie. Mais là, pour souligner les 40 ans, de nouveaux prix ont été créés, et ce sont les téléspectateurs qui ont tranché. Savoir que les gens nous ont choisis devant des monuments comme La Petite Vie ou District 31, c’est vraiment un honneur », ajoute-t-elle.

Installée à Baie-Comeau depuis trois ans, Marie-Claude Lévesque vit aujourd’hui « le meilleur des deux mondes ».

Grâce au télétravail, elle peut exercer sa profession de productrice de contenu depuis sa ville natale, tout en se rendant à Montréal environ une fois par mois pour les enregistrements et les grands événements, comme la remise des Gémeaux.

Son parcours a pourtant tout d’un rêve bâti à force de persévérance. « Quand j’étais petite, je regardais La Fureur animée par Véronique Cloutier et je me suis dit : il y a des gens qui créent ces émissions-là. Moi, je voulais être une de ces personnes », raconte-t-elle.

Après des études en Arts et technologies des médias à Jonquière, puis un baccalauréat en communication télévision à l’UQAM, elle a fait son chemin dans l’industrie sans aucun contact préalable.

Un rôle clé dans la création des émissions

Arrivée dans l’équipe de En direct de l’univers en 2019 comme collaboratrice au contenu, elle occupe depuis quatre ans le poste de productrice de contenu, aux côtés de sa collègue Josée Beaudoin.

Leur rôle : transformer un questionnaire de 16 pages rempli par l’invité principal en un grand tableau musical, en choisissant quelles chansons seront interprétées, et par qui.

« On réfléchit à chaque détail : est-ce que ce sera la maman qui chante ? Le conjoint ? Un artiste surprise ? Ensuite, les recherchistes concrétisent ces idées en contactant les artistes et leurs agents », explique-t-elle.

Un rare rendez-vous « en direct »

Si En direct de l’univers réussit encore à rassembler un large public chaque samedi soir, c’est aussi parce qu’il s’agit d’un des derniers véritables rendez-vous télévisuels. L’émission n’est pas offerte en rattrapage, en raison des droits d’auteur sur les chansons.

« Si tu veux la regarder, il faut t’installer à 19 h, en même temps que tout le monde. Il est comme un rendez-vous qui est très nostalgique parce que c’était la façon que les gens consommaient la télévision avant, comparée à maintenant aussi », souligne Marie-Claude.

Avec deux nouveaux Gémeaux en poche et la fidélité du public confirmée, la productrice baie-comoise savoure ce moment. « Je dirais qu’on était vraiment surpris d’être ça. Surpris, mais très très très contents et très fiers et très honorés », conclut-elle.