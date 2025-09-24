Le PQ veut regagner ses châteaux forts sur la Côte-Nord

À un an de l’élection provinciale, le Parti québécois trône au sommet des sondages sur la Côte-Nord. C’est dans ce contexte « très intéressant » pour la formation politique, qui y a perdu ses châteaux forts aux mains de la CAQ en 2022, qu’elle se lance officiellement à la recherche de candidats nord-côtiers.

« Le contexte dans Duplessis est très intéressant pour le retour du Parti québécois », a affirmé au Journal, Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia. Pour l’élection provinciale de 2026, ce dernier a l’intention de prendre sous son aile la Côte-Nord, à laquelle il se dit particulièrement attaché.

« C’est un lieu très chargé dans l’histoire de ma famille. Mes parents se sont rencontrés à Sept-Îles (…) Il y a plein de beaux souvenirs. »

Si une élection avait lieu maintenant, le PQ obtiendrait le comté de Duplessis avec 53 % des votes, selon la plus récente projection du site d’analyses QC125 datée du 19 septembre. C’est loin devant la CAQ de François Legault, qui irait chercher 14 % des voix, tout comme le Parti conservateur du Québec et le Parti libéral du Québec.

« C’est près de 40 points d’écart. Et c’est des signaux qu’on a de vitalité de notre formation politique en termes d’intérêts sur la Côte-Nord », s’est réjoui Pascal Bérubé.

Québec solidaire obtiendrait pour sa part 4 % des votes, toujours selon cette même projection.

Dans René-Lévesque, les données grimpent à 60 % en faveur du PQ contre 19 % pour la CAQ.

Ces estimations sont loin du scénario de la dernière élection (2022) pour le parti. Dans Duplessis, Kateri Champagne Jourdain l’avait emporté avec 3 300 voix (45 %) d’avance sur sa rivale du PQ, Marilou Vanier. Pour sa part, Yves Montigny avait gagné avec près de 59 %, plus du double de son adversaire du PQ, Jeff Dufour Tremblay.

« La dernière fois, on a nommé une candidature tardivement, avant l’élection. Elle était difficile, mais là, on se prend d’avance », a commenté M. Bérubé. « C’est le temps, si quelqu’un a envie de s’engager en politique avec le Parti québécois. »

Certes, l’ambiance générale face au PQ à travers la province suscite davantage l’intérêt. Déjà, de potentiels candidats ou candidates se sont manifestés pour la Côte-Nord, confirme le député Bérubé. Or, rien n’est joué et ils devront eux aussi passer par le formulaire officiel, une nouveauté au sein du parti.

« C’est une sorte de préqualification », a expliqué Pascal Bérubé. Les intéressés peuvent remplir le formulaire en ligne de manière confidentielle.

Quant à savoir quel type de candidat ou candidate espère avoir le parti sur la Côte-Nord, Pascal Bérubé ne souhaite pas trop établir de profil, afin que toute personne intéressée puisse se manifester.

« Par contre, il y a un enjeu important, c’est l’enracinement local », a-t-il souligné, évoquant Denis Perron (1976-1994), Normand Duguay (1997-1998) et Lorraine Richard (2003-2022), qui « avaient tous un enracinement local fort », dit-il.

« On veut quelqu’un qui est enraciné dans sa communauté et qui est respecté. »

Pascal Bérubé viendra sur la Côte-Nord rencontrer les militants cet automne, la date reste à déterminer. Il souhaite venir « prendre le pouls » et recueillir les idées et suggestions. Parmi les enjeux préoccupants pour le parti, il nomme le pont sur la rivière Saguenay, l’accès aux soins de santé et la saine gestion des fonds publics.

Pascal Bérubé invite toute personne intéressée à une candidature nord-côtière pour le Parti québécois à communiquer avec lui via ses réseaux sociaux.