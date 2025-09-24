Tourisme Côte-Nord récompensé pour sa campagne publicitaire avec un acteur norvégien

Tourisme Côte-Nord s’est démarqué avec la campagne qui met en vedette les péripéties d’un marin norvégien explorant la Côte-Nord pour la première fois.

Tourisme Côte-Nord est le lauréat du Prix Excellence Tourisme 2025, dans la catégorie Communication Marketing (Réseau), décerné par l’Alliance de l’industrie touristique du Québec. Avec ce prix, Tourisme Côte-Nord obtient sa quatrième distinction en marketing et son cinquième prix global décerné par les Prix Excellence Tourisme.

Le concept de la campagne publicitaire part d’une idée peu commune réalisée par l’agence La Bande. Il s’agit de faire découvrir les paysages de la Côte-Nord, en jouant sur les ressemblances qu’on pourrait imaginer sous les fjords norvégiens, à travers les yeux d’un marin norvégien. Cette campagne publicitaire a mis l’emphase sur la nature sauvage de la Côte-Nord, ainsi que l’authenticité des paysages de la région.

« C’est une victoire partagée par les équipes, les entreprises touristiques, les communautés, et tous ceux qui valorisent ce territoire exceptionnel », déclare Joannie Francoeur Côté, directrice générale de Tourisme Côte-Nord.

Tourisme Côte-Nord indique qu’il poursuivra le déploiement de cette campagne et portera un soin particulier à collaborer avec les partenaires locaux pour prolonger son impact.