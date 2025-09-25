Abandon du projet de loi 97 : Boisaco l’avait « vu venir »

Par Emelie Bernier 10:05 AM - 25 septembre 2025 Initiative de journalisme local
Temps de lecture :

Steeve St-Gelais lors de la Marche pour la dignité en 2023. Archives. Photo Boisaco

Un manque de consensus social a cloué le cercueil du projet de loi 97 visant à réformer le régime forestier, selon le président de la Coopérative Boisaco, Steeve St-Gelais

Le premier ministre François Legault doit annoncer ce midi dans le cadre d’un congrès de la Fédération québécoise des municipalités que le projet de loi est mis au rencart. 

« Notre organisation n’est pas surprise de l’abandon du projet de loi visant à réformer le régime forestier et nous sommes d’avis qu’il est souhaitable de procéder ainsi à son abandon. Car malgré les bonnes intentions derrière ce projet de loi, qui visaient à améliorer l’environnement d’affaires, la prévisibilité et la compétitivité des entreprises de notre secteur d’activité, il n’en demeure pas moins que le processus qui a été réalisé n’a aucunement permis l’établissement d’un consensus social », a réagi M. St-Gelais par courriel.

Ce dernier insiste d’ailleurs sur l’importance de l’acceptabilité sociale dans un projet de réforme de cette envergure. 

« Pour notre organisation, c’est un ingrédient essentiel et incontournable. Tel que nous l’avons répété à maintes reprises, les solutions passent et passeront toujours par la concertation », ajoute-t-il.

L’abandon du projet de loi ne doit pas mener à l’abandon du projet de réforme, insiste-t-il. 

« La réforme est encore et toujours nécessaire, car le manque de prévisibilité, l’inefficacité et la perte de compétitivité ne profitent à personne. Ils menacent par ailleurs de faire disparaitre les retombées indispensables que notre secteur d’activité engendre pour les travailleurs et les citoyens des communautés forestières, mais aussi et surtout pour l’ensemble de la société québécoise. »

Celle-ci ne devrait pas être remise aux calendes grecques ni bâclée, martèle M. Saint-Gelais.

« Nous espérons ainsi qu’un nouveau processus sera entrepris rapidement, mais que cette fois il sera basé sur la concertation et l’implication de toutes les parties concernées, incluant bien évidemment nos communautés des Premières Nations », conclut-il.

