Agressions sexuelles : un ex-massothérapeute de Baie-Comeau plaide qu’il était possédé

Steeve Pellerin, 49 ans de Notre-Dame-du-Portage, ce massothérapeute qui a plaidé coupable à 13 chefs d’agression sexuelle le 14 février dernier, veut revenir sur son plaidoyer. Il a affirmé vendredi dernier au palais de justice de Rivière-du-Loup qu’une entité maléfique avait pris le contrôle de son corps pendant 20 ans et qu’il souhaitait faire valoir une défense lors d’un procès.

Il remet ainsi en doute sa responsabilité criminelle au moment des faits. Ce revirement a causé la surprise autant du côté de la juge Luce Kennedy, que de l’assistance qui s’attendait plutôt à des observations sur la peine.

Treize femmes avaient porté plainte pour des événements survenus entre 2005 et 2022 à Notre-Dame-du-Portage, Rivière-du-Loup, Baie-Comeau et Sept-Îles. Pellerin avait reconnu les faits avant la tenue de son procès avant de se rétracter.

Lors de massages, il se serait porté à des attouchements aux parties génitales, aux fesses et aux seins des victimes.

Un changement d’avocat

L’avocat qui représentait Pellerin, Me Félix Pouliot, a décidé de se retirer du dossier. Sa nouvelle avocate, Me Jacinthe Maurice, a confirmé son intention de déposer une requête afin de faire invalider son plaidoyer de culpabilité.

La requête sera présentée le 20 octobre. Si elle est acceptée, il y aura un procès. D’ici là, Pellerin devra se soumettre à une évaluation psychiatrique sur sa responsabilité criminelle.

Arrêté en octobre 2023

Les enquêteurs de la Division des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec de Rimouski ont procédé, le 11 octobre 2023, à l‘arrestation de l’homme relativement à des infractions à caractère sexuel pour des événements qui se seraient déroulés entre le 1er juin 2005 et le 28 juillet 2022 dans le cadre de son travail de massothérapeute.

Remis en liberté

Steeve Pellerin, arrêté à Rivière-du-Loup, a comparu une première fois le 11 octobre 2023 au palais de justice de Rivière-du-Loup par visioconférence pour répondre à des accusations en matière d’agression sexuelle. Son enquête sur remise en liberté a eu lieu dès le lendemain. Il a alors été remis en liberté sous conditions pour la suite du processus judiciaire.