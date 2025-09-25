Une campagne au féminin pour Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan

Par Anne-Sophie Paquet-T. 5:30 PM - 25 septembre 2025
Temps de lecture :

Myriam Hotte et Vicky Veilleux, présidentes d’honneur de la campagne 2025-2026 de Centraide Haute-Côte-Nord/Manicouagan. Photo : Anne-Sophie Paquet-T

La campagne 2025-2026 de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan prend cette année une couleur résolument féminine, avec la nomination de Vicky Veilleux, femme d’affaires bien connue, et de Myriam Hotte, ambassadrice de l’organisme depuis plusieurs années, à titre de présidentes d’honneur.

Selon la directrice générale de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan, Josée Mailloux, leur sélection repose sur leur implication constante dans la communauté. « Nous cherchons des personnes mobilisées, dévouées, des gens de cœur. Vicky et Myriam incarnent parfaitement ces valeurs », explique-t-elle.

Vicky Veilleux, reconnue pour son engagement dans de nombreuses activités et levées de fonds, a souhaité partager cette présidence avec une partenaire. Son choix s’est arrêté sur Myriam Hotte, ambassadrice Centraide au sein de son milieu de travail. « On a des forces complémentaires, et ensemble on pourra faire une différence », souligne Mme Veilleux.

Pour Myriam Hotte, cette nomination est une suite logique à son implication. « Centraide, c’est l’organisme des organismes, le filet social de notre communauté. Donner à Centraide, c’est aider directement les gens », a-t-elle exprimé.

La campagne se poursuivra jusqu’au 20 mars 2026. Cette année seulement, 1,194 M$ ont été redistribués dans la région, dont près de 1 M$ versé aux organismes communautaires, le reste étant consacré à divers fonds comme le secours aux familles, le retour en classe, les collations dans les écoles et la mobilisation communautaire.

