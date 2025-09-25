Élections municipales : de nouveaux visages à Sacré-Coeur

Les candidats commencent à se dévoiler en vue des élections municipales du 2 novembre. À Sacré-Coeur, tous les postes ont déjà une candidature, dont plusieurs nouveaux visages.

La maire Lise Boulianne avait déjà annoncé solliciter un troisième mandat et sa candidature à la mairie est maintenant officielle sur la liste d’Élections Québec. Elle est la seule à convoiter ce poste pour le moment.

Du côté des conseillers municipaux, Julie Labille (#1), Paul J. Choquette (#2) et Rodrigue Laprise (#5) sont tous des nouveaux venus autour de la table du conseil. Ils n’ont pas encore d’opposition.

Quant à Valérie Dufour (#3), Guillaume Lavoie (#4) et Philippe Roy (#6), ils veulent poursuivre leur rôle encore quatre ans, eux qui occupaient déjà un siège.

Sacré-Coeur est la seule municipalité de la Haute-Côte-Nord à afficher un nom de candidat à tous les postes du conseil municipal, au moment d’écrire ces lignes.

D’autres personnes pourraient s’inscrire d’ici le 3 octobre, date limite du dépôt des candidatures. Notons que Guy Brisson avait d’ailleurs fait savoir son intention de se présenter.