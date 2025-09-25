Forestville : retour en cour pour les deux femmes accusées d’abandon d’enfants

Les deux femmes de Forestville accusées respectivement de huit et trois chefs d’accusation étaient de retour devant la justice, le 24 septembre, au palais de justice de Baie-Comeau. L’audience portait sur leur remise en liberté.

Le juge François Boisjoli, de la Cour du Québec, a toutefois ordonné qu’une évaluation de l’aptitude des deux accusées à comparaître soit réalisée. Cette décision survient dans le cadre des procédures intentées contre une mère de famille 26 ans, et sa conjointe de 42 ans, arrêtées le 22 septembre après l’abandon de deux enfants dans un boisé de Les Bergeronnes.

Par ailleurs, une désignation d’avocats a été effectuée en vertu de l’article 672.24 du Code criminel, afin que les accusées bénéficient d’une représentation adéquate dans la suite des procédures.

Le retour sur cette évaluation a été fixé au 29 septembre 2025.