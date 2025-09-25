L’économie au cœur des préoccupations de Marilène Gill

Le dossier de l’économie, notamment avec les tarifs américains, retiendra l’attention de la députée fédérale de Côte-Nord Kawawachikamach Nitassinan, Marilène Gill, cet automne.

Sa formation politique, le Bloc québécois, vient d’ailleurs de déposer un projet de loi visant à obliger le gouvernement fédéral à soumettre au Parlement les accords commerciaux avec d’autres pays, avant que ceux-ci ne soient ratifiés.

« Pour nous qui voulons défendre le Québec, c’est quelque chose qui est essentiel », dit-elle.

Elle rappelle qu’il y aura bientôt une renégociation de l’entente de libre-échange avec les États-Unis. Il est donc important que les députés puissent débattre de cela. L’accord commercial avec nos voisins du sud a des répercussions importantes pour l’économie nord-côtière, faisant référence notamment à l’industrie de l’aluminium et forestière. Il est donc important pour elle de défendre les industries de la région qui pourraient être touchées.

La députée est aussi en attente du dépôt du premier budget du gouvernement Carney, qui devrait se faire le 4 novembre. Dans un contexte où le gouvernement fédéral a un important déficit, la députée craint qu’il y ait des coupes dans les programmes sociaux.

« On nous parle d’austérité, mais je souhaite qu’il y ait un filet social et qu’on ne fasse pas des coupes là. On devrait plutôt faire des coupes vers les plus riches comme les pétrolières », dit-elle.

Un autre dossier qui retiendra son attention est celui de l’assurance-emploi. Elle compte déposer un projet de loi à ce sujet au cours de l’année.

« C’est quelque chose pour moi qui est extrêmement important. La question du trou noir est encore là », affirme celle qui est la porte-parole du Bloc québécois en matière de Travail.

Au niveau régional, les enjeux du logement et du coût de la vie seront au cœur de ses préoccupations.

« Lors de la dernière campagne électorale, ce dont les gens nous parlaient c’était de pouvoir se loger et se nourrir », dit-elle.

Elle surveillera attentivement le nouvel organisme fédéral Maisons Canada qui a pour tâche de construire des logements abordables. Elle veut s’assurer qu’une région comme la Côte-Nord puisse profiter des investissements à venir.

Parmi les autres priorités de la députée, il y aura la défense de l’identité québécoise, au moment où la Loi 21 sur la laïcité du Québec se retrouve devant la Cour suprême. Elle dénonce le gouvernement fédéral qui intervient dans ce dossier.