Les Bergeronnes : Luc Gilbert veut être à l’écoute des citoyens

Le conseiller municipal Luc Gilbert a déposé sa candidature pour la mairie des Bergeronnes. Le Bergeronnais veut miser sur la transparence tout en étant à l’écoute des citoyens.

Conseiller municipal depuis belle lurette, M. Gilbert a décidé de faire le saut pour briguer un mandat à la mairie.

« J’ai au-dessus de 20 ans d’expérience comme conseiller. C’était l’heure pour moi », déclare-t-il en entrevue avec le Journal.

L’homme connaît bien les projets avec lesquels l’administration municipale jongle depuis les dernières années, et veut les poursuivre tout en se concentrant sur des valeurs chères à ses yeux comme la transparence.

« Je trouve qu’il en manque un petit peu, et c’est une des choses que je vais regarder », explique-t-il.

Ce dernier indique qu’il est également à l’écoute de ses citoyens. « Quand les citoyens me parlent, je les écoute. Je veux avancer avec ça, et quand les idées sont bonnes, on les prend », souligne-t-il.

Équilibre budgétaire

La Municipalité des Bergeronnes en a eu pour son rhume avec les augmentations budgétaires, à l’instar de bien des administrations municipales partout dans la province qui ont vu leurs dépenses exploser.

« Ça a monté de partout, et on va essayer de regarder pour réduire certaines dépenses. Les budgets n’arrêtent pas de monter, et il faut que ça arrête », explique M. Gilbert.

Il y a également l’enjeu du logement qui préoccupe Luc Gilbert, et l’actuel conseiller promet d’y remédier s’il est élu maire.

« On perd beaucoup de gens à la Municipalité à cause de ça, et on va se mettre là-dessus. Ça va être une priorité pour moi », fait-il savoir.