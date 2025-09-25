Les Bergeronnes : Luc Gilbert veut être à l’écoute des citoyens

Par Renaud Cyr 3:48 PM - 25 septembre 2025
Temps de lecture :

Luc Gilbert a été conseiller municipal pendant plus de 20 ans. Photo Municipalité des Bergeronnes

Le conseiller municipal Luc Gilbert a déposé sa candidature pour la mairie des Bergeronnes. Le Bergeronnais veut miser sur la transparence tout en étant à l’écoute des citoyens.

Conseiller municipal depuis belle lurette, M. Gilbert a décidé de faire le saut pour briguer un mandat à la mairie.

« J’ai au-dessus de 20 ans d’expérience comme conseiller. C’était l’heure pour moi », déclare-t-il en entrevue avec le Journal.

L’homme connaît bien les projets avec lesquels l’administration municipale jongle depuis les dernières années, et veut les poursuivre tout en se concentrant sur des valeurs chères à ses yeux comme la transparence.

« Je trouve qu’il en manque un petit peu, et c’est une des choses que je vais regarder », explique-t-il.

Ce dernier indique qu’il est également à l’écoute de ses citoyens. « Quand les citoyens me parlent, je les écoute. Je veux avancer avec ça, et quand les idées sont bonnes, on les prend », souligne-t-il.

Équilibre budgétaire

La Municipalité des Bergeronnes en a eu pour son rhume avec les augmentations budgétaires, à l’instar de bien des administrations municipales partout dans la province qui ont vu leurs dépenses exploser.

« Ça a monté de partout, et on va essayer de regarder pour réduire certaines dépenses. Les budgets n’arrêtent pas de monter, et il faut que ça arrête », explique M. Gilbert.

Il y a également l’enjeu du logement qui préoccupe Luc Gilbert, et l’actuel conseiller promet d’y remédier s’il est élu maire.

« On perd beaucoup de gens à la Municipalité à cause de ça, et on va se mettre là-dessus. Ça va être une priorité pour moi », fait-il savoir.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Abandon du PL97 : les groupes environnementaux appellent à un véritable dialogue 

Régime forestier : une « petite victoire » pour les Premières Nations, dit Pessamit

Abandon du projet de loi 97 : une « bonne journée » pour les pourvoyeurs

Lire également

Abandon du PL97 : les groupes environnementaux appellent à un véritable dialogue 

Consulter la nouvelle

Régime forestier : une « petite victoire » pour les Premières Nations, dit Pessamit

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 24 septembre 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord