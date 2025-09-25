Plus de 300 postes abolis dans les ministères des Transports et de l’Environnement

Par Caroline Plante, La Presse Canadienne 8:15 AM - 25 septembre 2025
Temps de lecture :

Le ministre des Transports, Jonatan Julien, à Québec le 10 septembre 2025. LA PRESSE CANADIENNE/Jacques Boissinot

Le couperet tombe dans la fonction publique: plus de 300 postes seront bientôt abolis dans les ministères des Transports et de l’Environnement, ont confirmé mercredi les ministres responsables.

En mêlée de presse à l’Assemblée nationale, le ministre Jonatan Julien a déclaré «qu’un peu plus de 200 ETC» (postes équivalents temps complet) sur environ 8000 seront supprimés au ministère des Transports.

Il a précisé que cela n’était qu’une «première étape» et qu’on devait s’attendre à d’autres compressions. «Ça va être beaucoup plus élevé que ça», a-t-il prévenu, en s’engageant malgré tout à «maintenir les services à la population».

«Je veux que mes gestionnaires soient réduits de manière plus importante que mes effectifs», a ajouté le ministre Julien.

Plus tard, son collègue à l’Environnement, Bernard Drainville, a affirmé que 134 postes allaient également être supprimés dans son ministère. Il a refusé de répondre aux questions des journalistes.

«On n’a pas le choix. Il faut gérer plus efficacement. C’est ce que le premier ministre nous a demandé. On doit livrer notamment une procédure d’évaluation environnementale qui va être plus efficace», a-t-il déclaré.

«On pense qu’il est possible de livrer les services à la population, mais de le faire de façon plus efficace, (…) et c’est là-dessus que nous travaillons», a-t-il ajouté.

Cette vague de compressions fait suite au discours prononcé le 10 septembre dernier par le premier ministre François Legault, dans lequel il annonçait son intention de faire subir un «traitement choc» à la fonction publique.

«Il faut rien de moins que sortir du système actuel, de cette camisole de force. Ça veut dire qu’il faut couper profondément dans la bureaucratie. Ça nous prend un traitement choc», avait-il dit.

Le premier ministre avait alors énuméré de nouvelles priorités pour l’année à venir, une année préélectorale, que plusieurs avaient associées à un virage à droite. 

