Réforme du régime forestier: coupe à blanc dans le projet de loi 97 

La Une des médias nationaux laisse peu de doutes sur l’avenir du projet de loi 97. Le premier ministre François Legault doit annoncer le passage à la trappe de la controversée réforme un peu plus tard en ce jeudi 25 septembre.

Selon La Presse, l’annonce aura lieu lors d’un colloque réunissant les maires de la Fédération québécoise des municipalités.

Ces derniers étaient parmi les nombreux détracteurs du projet de loi qui ne recueillait que bien peu d’appuis, tant du côté des environnementalistes que de l’industrie.

La mise au rencart, suivie de la démission bruyante de la ministr des Ressources naturelles et des Forêts Maïté Blanchette Vézina, laissait présager que le projet de loi ne passait pas la rampe.

Le principe de triade derrière les grandes orientations du projet de loi devait assurer une meilleure prévisibilité à l’industrie forestière en lui donnant carte blanche sur un tiers du territoire forestier. Cette mesure avait mené à une lever de bouclier tant du côté des Premières Nations, des pourvoyeurs que des groupes environnementalistes. Seule l’industrie semblait y trouver son compte, mais des doléances émanaient également de ce secteur.

Selon Radio-Canada, le gouvernement souhaiterait déposer un nouveau projet de réforme d’ici un an.

Plus de données à venir.