Réforme forestière : Alliance forêt boréale déçue du recul du gouvernement

Le report du projet de loi 97 sur le régime forestier soulève l’inquiétude d’Alliance forêt boréale, qui craint que les travaux des deux dernières années n’aient été faits en vain. L’organisme appelle à une nouvelle mouture concertée et rapide afin de soutenir des communautés déjà fragilisées.

Alliance forêt boréale (AFB) se dit « extrêmement déçue » de l’abandon du projet de loi 97 par le gouvernement, qui a choisi de repartir à zéro dans la réforme du régime forestier. Selon l’organisme, il est illusoire de croire qu’un nouveau projet de loi pourra être adopté avant les prochaines élections provinciales.

Bien que certaines de ses propositions figuraient dans l’ébauche de la réforme, notamment en matière de prévisibilité et de régionalisation de la gouvernance, AFB déplore l’absence d’implication réelle des acteurs régionaux et les zones d’ombre entourant l’application concrète du régime. L’organisme s’inquiète aussi de l’abolition prévue des tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire (TLGIRT), qu’il considère comme un affaiblissement du processus de consultation publique.

« […] Tous s’entendent pour dire que le statu quo n’est pas une possibilité et que le régime doit être modernisé, c’est essentiel. Mais quels seront les délais pour aboutir à un nouveau projet de loi ? Est-ce que les travaux menés depuis les deux dernières années n’ont été qu’une perte de temps ? », a réagi Yanick Baillargeon, président d’AFB, en réclamant une proposition rapide et concertée du gouvernement.

Alliance forêt boréale réitère par ailleurs sa volonté de collaborer avec Québec pour bâtir un régime forestier « dont il sera fier et qui ralliera tous les acteurs du secteur ».

L’organisation rappelle que la filière forestière représente un moteur économique majeur sur son territoire, générant 21 250 emplois et plus de 1,4 milliard de dollars en salaires chaque année. Pas moins de 34 des 68 municipalités qu’elle représente dépendent quasi exclusivement de cette industrie.