Sylvie Charest défend les couleurs de la Côte-Nord aux Jeux FADOQ

Par Anne-Sophie Paquet-T. 2:30 PM - 25 septembre 2025
Temps de lecture :

Seule coureuse nord-côtière inscrite, la Lebeloise Sylvie Charest a complété le parcours du 5 km aux Jeux FADOQ. Photo Stéphane D'Amours

La Nord-Côtière Sylvie Charest, résidente de Pointe-Lebel, a pris le départ du 5 km de la 32e finale provinciale des Jeux FADOQ, disputée au Centre de la nature à Laval, le 24 septembre

Sous les couleurs de la Côte-Nord, Sylvie Charest a affronté une course ardue.

Les jambes lourdes et le manque d’énergie l’ont empêchée de maintenir son rythme habituel, mais elle a persévéré jusqu’à franchir la ligne d’arrivée.

Elle a complété l’épreuve en sixième position sur sept participantes.

Un classement modeste, mais une grande fierté d’avoir représenté sa région, d’autant plus qu’elle était la seule coureuse de la délégation régionale, hommes et femmes confondus.

« Au-delà des résultats, il y avait le sourire des bénévoles, la bienveillance des autres participants et ce bel esprit de fair-play qui rend cet événement unique », a confié Mme Charest.

« Cette course m’a rappelé une chose essentielle, parfois, la véritable victoire est simplement de ne pas abandonner », conclut-elle. 

