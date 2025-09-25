Une lutte s’annonce à la mairie de Longue-Rive

La période de mise en candidature en vue des élections municipales du 2 novembre est bel et bien lancée. Les candidats commencent à affluer et, à Longue-Rive, deux personnes briguent la mairie.

Il s’agit de Sylvain Dugas et Johanne Savard. Les deux occupaient un poste de conseiller lors du dernier mandat.

Notons que le maire actuel Donald Perron a signifié qu’il ne se représentait pas, lui qui siège au conseil depuis 16 ans déjà.

Au niveau des conseillers municipaux, des noms sont affichés sur la liste officiel d’Élections Québec. Au siège #1, Maurice Girard est le seul en lice pour l’instant.

Au #2, Daisy Savard et Christian Tremblay espèrent être élu pour la première fois. Christian Martel se présente au siège #3 et Réjean Tremblay au #5. Ce dernier occupait déjà ce poste.