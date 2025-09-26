Patience pour traverser à Tadoussac

Par Dave Kidd 8:21 AM - 26 septembre 2025
La traverse de Tadoussac/Baie-Sainte-Catherine. Photo archives.

En raison du fort achalandage à Baie-Sainte-Catherine, le temps d’attente est plus long qu’à la normale, a publié la Société des traversiers du Québec vers 8h15 ce matin.

Le début de la chasse à l’orignal demain le 27 septembre n’est sûrement pas étranger à cette situation. D’ailleurs, un témoin sur place constate qu’il y a un grand nombre de camionnettes, traînant un véhicule tout-terrain dans la file d’attente.

