Saisie de drogues, d’armes et d’argent comptant à Pessamit

Par Johannie Gaudreault 7:30 PM - 26 septembre 2025
Temps de lecture :

Photo Sécurité publique de Pessamit

La Sécurité publique de Pessamit a mené, le 26 septembre, une perquisition dans une résidence privée qui a permis de saisir diverses drogues, des armes et près de 20 000 $ en argent comptant. Deux personnes ont été arrêtées.

La fouille effectuée par les policiers a permis de mettre la main sur 39 grammes de cocaïne, 140 grammes de cannabis, 37 comprimés de méthamphétamine, de l’extrait de cire de cannabis, 0,7 gramme de GHB, un pot de beurre de cannabis ainsi qu’une fiole contenant une substance qui sera envoyée à Santé Canada pour analyse.

Les forces de l’ordre ont également saisi deux téléphones cellulaires, un revolver, un poing américain et une somme de 19 175 $ en argent comptant.

Un homme de 31 ans doit comparaître le 27 septembre pour répondre à des accusations de trafic de stupéfiants, possession en vue d’en faire le trafic, possession d’une arme dans un dessein dangereux et possession d’une arme prohibée.

Une femme de 30 ans a aussi été arrêtée, puis libérée avec une promesse de comparaître relativement à une accusation de possession simple de méthamphétamine.

« Des accusations supplémentaires devraient s’ajouter au dossier », indique la Sécurité publique de Pessamit, dans un communiqué.

La Sécurité publique de Pessamit rappelle à la population qu’elle peut transmettre toute information concernant le trafic de drogues de manière confidentielle, en composant le (418) 567-2211, la ligne info drogue au (418) 567-7856, ou par courriel à infodrogue@pessamit.ca.

