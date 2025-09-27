Le Club d’astronomie reprend ses soirées au Parc Nature

Après une pause forcée, les passionnés d’étoiles de la région peuvent à nouveau lever les yeux au ciel en bonne compagnie. Le Club d’astronomie a relancé ses traditionnelles soirées d’observation, la première ayant eu lieu le 19 septembre à l’observatoire du Parc Nature de Pointe-aux-Outardes.

« Les soirées de club sont ouvertes à tous et permettent d’observer et surtout comprendre le ciel à l’aide de nos yeux et des instruments que les membres peuvent (et veulent) amener avec eux », explique Frédéric Bénichou, membre du club.

Et la reprise s’est faite sous les meilleurs auspices : « Vendredi dernier, nous avons eu un ciel exceptionnel qui nous a permis de voir des amas d’étoiles, des nébuleuses, une galaxie et la planète Saturne (avec ses anneaux). En général, on ressort de cette partie d’observation avec des étoiles dans le yeux », ajoute M. Bénichou avec enthousiasme.

Ces soirées ne se limitent pas à contempler la voûte céleste. Une partie de la rencontre est aussi consacrée à la formation : présentation du ciel du mois, explication des phénomènes observables et petit exposé sur un sujet choisi par un membre du club. « Mais on privilégie tout de même l’observation… pour se faire plaisir », sourit le passionné.

Désormais ouvert à l’année, le Parc Nature permet au club de tenir une soirée par mois, au minimum, jusqu’en mai. Une régularité qui avait été compromise l’an dernier.

« Nous n’avons pas pu organiser d’activités en raison des travaux de construction et d’aménagement du nouveau bâtiment du Parc. Le hasard a fait que, pendant la même période, le télescope était aussi hors service, à cause d’un problème informatique. Mais tout va (presque) bien maintenant », conclut l’enseignant.

Avec des infrastructures rénovées et un matériel de nouveau opérationnel, les astronomes amateurs sont repartis « pour un 800 ans de plaisir garanti ».