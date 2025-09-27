Opération Enfant Soleil : Serge Lepage récolte des dons

Par Karianne Nepton-Philippe 10:00 AM - 27 septembre 2025
Temps de lecture :

Serge Lepage est présent sur tout le territoire de la Manicouagan pour amasser les dons pour Opération Enfant Soleil. Photo Karianne Nepton-Philippe

La campagne de financement est débutée pour Opération Enfant Soleil et dans la Manicouagan, Serge Lepage a recommencé à récolter les dons.

Alors que 45 000 $ ont été amassés l’an dernier, M. Lepage se fixe un objectif de 40 000 $ pour cette année. Ce dernier avoue que la fatigue entre en jeu, mais il est toujours attaché à la cause et déterminé à continuer ses efforts chez lui.

La baisse de l’objectif est aussi en raison des moyens des citoyens. « Les gens ont moins d’argent à donner », dit-il tout en remerciant ceux qui sont présents d’une année à l’autre.

Il y aura quelqu’un aux Galeries Baie-Comeau du 1er au 5 octobre ainsi qu’au Maxi de Marquette les 4 et 5 octobre pour amasser des dons.

La campagne se termine le 30 mai et un déjeuner-bénéfice se tiendra le 31 mai à Chute-aux-Outardes.

