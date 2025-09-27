Souper Miss Sushi : une 2e édition record au profit de la MDJ La Relève

La deuxième édition du Souper Miss Sushi, tenue à la polyvalente des Baies et animée par la cheffe-entrepreneure et autrice Geneviève Everell, a rempli la salle et les objectifs puisque 35 200 $ ont été remis à la Maison des jeunes (MDJ) La Relève de Baie-Comeau, une somme record pour l’événement.

« On voulait que ça ressemble à nos jeunes, accessible, festif et inclusif. La communauté a répondu au-delà de nos attentes », souligne Véronique Beaudin, directrice générale de la MDJ La Relève.

Les 275 billets se sont envolés en quelques heures, et un encan silencieux de plus de 70 lots a ajouté à la générosité des partenaires et donateurs. L’événement s’est tenu le 26 septembre.

Retombées concrètes pour les jeunes

L’intégralité de la somme servira à améliorer les locaux et l’animation « à partir des besoins des jeunes », ainsi qu’un soutien à la stabilité des intervenants. Depuis l’ouverture d’un nouveau local à l’intérieur de la polyvalente des Baies, l’achalandage oscille quotidiennement entre 40 et 60 jeunes, avec des pointes jusqu’à 100 .

« Pour offrir un lieu sécurisant et vivant, il nous faut des équipes présentes et formées », dit Mme Beaudin, qui rappelle que le recrutement demeure un enjeu aux heures de midi en milieu scolaire.

La présence de Geneviève Everell

Revenue à Baie-Comeau après une première visite marquante en 2023, Geneviève Everell a enchaîné les conférences scolaires en plus de la soirée-bénéfice pour sa visite en 2025.

« C’est énergisant d’être avec les jeunes, d’entendre leurs questions et leur empathie. On me prête du temps académique pour raconter mon parcours et j’en suis sincèrement reconnaissante », confie la personnalité publique.

Côté cuisine, l’équipe du duo mère-fille Martine Cantin et Amélie Samson, accompagnée des élèves du CFP, a exécuté un menu « plaisir » imaginé par Geneviève Everell. Ramen, gravlax, croquettes de riz aux fruits de mer, son fameux cornicochon et sushis-dessert.

« Quand on cuisine pour moi, j’ai envie du meilleur… Ce soir, c’était le rêve », lance Mme Everell, saluant le travail des brigades et des jeunes serveuses et serveurs pour qui, il s’agissait souvent d’une première expérience de travail.