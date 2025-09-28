Des érables plantés à Pessamit pour préparer la forêt aux changements climatiques

Une équipe d’experts a amorcé cette semaine la plantation d’érables rouges et à sucre près de Pessamit. Cette initiative vise à adapter le couvert forestier aux effets des changements climatiques, alors que l’épinette noire connaît un important déclin sur la Côte-Nord.

Depuis le 23 septembre, une équipe d’experts en collaboration avec le Secteur territoire et ressources du Conseil des Innus de Pessamit procède à la plantation d’érables rouges et d’érables à sucre sur le territoire de la communauté.

Le projet, réalisé à proximité du chemin du Quai des Brown, s’inscrit dans une démarche visant à assurer l’avenir de la forêt boréale locale.

Les citoyens intéressés pouvaient rencontrer les spécialistes sur place les 24 et 25 septembre, en fin d’après-midi, afin d’obtenir plus d’information et de poser leurs questions.

Ce projet prend racine dans un contexte où les changements climatiques et la multiplication d’événements extrêmes, comme les feux de forêt ou les infestations de tordeuses, affectent directement la forêt boréale.

L’épinette noire, espèce emblématique du territoire, connaît d’ailleurs une forte mortalité à plusieurs endroits sur la Côte-Nord, selon la communauté innue.

Parallèlement, plusieurs Pessamiulnuat ont observé une augmentation naturelle de la présence d’érables rouges, un phénomène attribué au réchauffement climatique.

« Le climat actuel à proximité de Pessamit est favorable à l’établissement et la croissance d’espèces comme l’érable rouge, le bouleau jaune et même l’érable à sucre », écrit le Conseil des Innus de Pessamit sur les réseaux sociaux.

L’initiative vise à favoriser l’établissement de ces essences afin de maintenir un couvert forestier résilient, mieux adapté aux nouvelles réalités climatiques. Elle a aussi pour objectif de réduire les risques de feux de forêt et de préserver les activités et pratiques culturelles de la communauté en lien avec la forêt.