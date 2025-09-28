Élections municipales : quel est le portrait après une semaine?

Par Johannie Gaudreault 12:00 PM - 28 septembre 2025
Temps de lecture :

Les élections municipales se tiendront le 2 novembre. Photo Élections Québec

Une semaine après l’ouverture de la période de mise en candidature, le portrait se dessine de plus en plus en Haute-Côte-Nord en vue des élections municipales du 2 novembre. Voici un tour d’horizon d’est en ouest.

Colombier

Aucun candidat n’est inscrit, que ce soit pour la mairie ou les postes de conseiller. C’est la seule municipalité à ne pas avoir de candidature pour le moment. 

Rappelons que la mairesse actuelle, Claire Savard, n’était pas fixée sur ses intentions il y a quelques semaines.

Forestville

Micheline Anctil est la seule à briguer la mairie. Carol Girard et Gina L’Heureux ont déposé leur candidature pour les postes qu’ils occupaient déjà. 

Un nouveau visage fait son arrivée. Il s’agit de Jean Brousseau qui souhaite être élu au siège #3. Les postes #1, #2 et #5 sont toujours vacants.

Portneuf-sur-Mer

Personne n’a de yeux sur la mairie pour le moment. L’actuel maire Jean-Maurice Tremblay a déjà mentionné qu’il ne solliciterait pas de deuxième mandat. 

Quant aux conseillers, cinq se représentent, soit Caroline Kennedy, Robin Paradis, Roberto Emond, Jonathan Tremblay et Liliane Tremblay. Un seul siège reste vide.

Longue-Rive

Deux personnes briguent la mairie. Il s’agit de Sylvain Dugas et Johanne Savard. Les deux occupaient un poste de conseiller lors du dernier mandat. 

Notons que le maire actuel Donald Perron a signifié qu’il ne se représentait pas, lui qui siège au conseil depuis 16 ans déjà. 

Au niveau des conseillers municipaux, des noms sont affichés sur la liste officiel d’Élections Québec. Au siège #1, Maurice Girard est le seul en lice pour l’instant. 

Au #2, Daisy Savard et Christian Tremblay espèrent être élu pour la première fois. Christian Martel se présente au siège #3 et Réjean Tremblay au #5. Ce dernier occupait déjà ce poste. Les sièges 4 et 6 demeurent sans candidat. 

Les Escoumins

Le maire actuel André Desrosiers sollicite un autre mandat et il n’a pas d’opposition pour le moment. 

Au niveau des conseillers, tous les sièges ont un candidat. En ordre, Claude Imbeault, Luc Boucher, Bernard Boucher, Gaétan Gagnon, Dorté Létourneau et Yvan Rochette ont officiellement déposé leur candidature. Quatre sur six sont des nouveaux venus.

Les Bergeronnes

Aux Bergeronnes, la première semaine de mise en candidature a été plutôt tranquille. Deux noms sont inscrits au tableau, soit Luc Gilbert à la mairie. Il occupait un poste de conseiller dans le dernier mandat. 

Christian Bernard Oyourou souhaite être réélu au siège #3.

Tadoussac

Peu de candidats sont inscrits sur la liste d’Élections Québec pour l’instant. Il n’y a qu’une personne qui se présente. Il s’agit de Mireille Pineault, ancienne conseillère, qui brigue la mairie.

L’actuel maire Richard Therrien annoncera ses intention sous peu, lui qui y réfléchissait encore il y a quelques semaines.

Sacré-Coeur

À Sacré-Coeur, tous les postes ont déjà une candidature, dont plusieurs nouveaux visages.

La maire Lise Boulianne avait déjà annoncé solliciter un troisième mandat et sa candidature à la mairie est maintenant officielle sur la liste d’Élections Québec. Elle est la seule à convoiter ce poste pour le moment. 

Du côté des conseillers municipaux, Julie Labille (#1), Paul J. Choquette (#2) et Rodrigue Laprise (#5) sont tous des nouveaux venus autour de la table du conseil. Ils n’ont pas encore d’opposition.

Quant à Valérie Dufour (#3), Guillaume Lavoie (#4) et Philippe Roy (#6), ils veulent poursuivre leur rôle encore quatre ans, eux qui occupaient déjà un siège.

La période de mise en candidature prendra fin le 3 octobre. 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Des érables plantés à Pessamit pour préparer la forêt aux changements climatiques

Le Diocèse de Baie-Comeau propose une semaine de retraite spirituelle

Un premier point au classement pour le Drakkar

Lire également

Des érables plantés à Pessamit pour préparer la forêt aux changements climatiques

Consulter la nouvelle

Le Diocèse de Baie-Comeau propose une semaine de retraite spirituelle

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 24 septembre 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord