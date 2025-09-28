Élections municipales : quel est le portrait après une semaine?

Une semaine après l’ouverture de la période de mise en candidature, le portrait se dessine de plus en plus en Haute-Côte-Nord en vue des élections municipales du 2 novembre. Voici un tour d’horizon d’est en ouest.

Colombier

Aucun candidat n’est inscrit, que ce soit pour la mairie ou les postes de conseiller. C’est la seule municipalité à ne pas avoir de candidature pour le moment.

Rappelons que la mairesse actuelle, Claire Savard, n’était pas fixée sur ses intentions il y a quelques semaines.

Forestville

Micheline Anctil est la seule à briguer la mairie. Carol Girard et Gina L’Heureux ont déposé leur candidature pour les postes qu’ils occupaient déjà.

Un nouveau visage fait son arrivée. Il s’agit de Jean Brousseau qui souhaite être élu au siège #3. Les postes #1, #2 et #5 sont toujours vacants.

Portneuf-sur-Mer

Personne n’a de yeux sur la mairie pour le moment. L’actuel maire Jean-Maurice Tremblay a déjà mentionné qu’il ne solliciterait pas de deuxième mandat.

Quant aux conseillers, cinq se représentent, soit Caroline Kennedy, Robin Paradis, Roberto Emond, Jonathan Tremblay et Liliane Tremblay. Un seul siège reste vide.

Longue-Rive

Deux personnes briguent la mairie. Il s’agit de Sylvain Dugas et Johanne Savard. Les deux occupaient un poste de conseiller lors du dernier mandat.

Notons que le maire actuel Donald Perron a signifié qu’il ne se représentait pas, lui qui siège au conseil depuis 16 ans déjà.

Au niveau des conseillers municipaux, des noms sont affichés sur la liste officiel d’Élections Québec. Au siège #1, Maurice Girard est le seul en lice pour l’instant.

Au #2, Daisy Savard et Christian Tremblay espèrent être élu pour la première fois. Christian Martel se présente au siège #3 et Réjean Tremblay au #5. Ce dernier occupait déjà ce poste. Les sièges 4 et 6 demeurent sans candidat.

Les Escoumins

Le maire actuel André Desrosiers sollicite un autre mandat et il n’a pas d’opposition pour le moment.

Au niveau des conseillers, tous les sièges ont un candidat. En ordre, Claude Imbeault, Luc Boucher, Bernard Boucher, Gaétan Gagnon, Dorté Létourneau et Yvan Rochette ont officiellement déposé leur candidature. Quatre sur six sont des nouveaux venus.

Les Bergeronnes

Aux Bergeronnes, la première semaine de mise en candidature a été plutôt tranquille. Deux noms sont inscrits au tableau, soit Luc Gilbert à la mairie. Il occupait un poste de conseiller dans le dernier mandat.

Christian Bernard Oyourou souhaite être réélu au siège #3.

Tadoussac

Peu de candidats sont inscrits sur la liste d’Élections Québec pour l’instant. Il n’y a qu’une personne qui se présente. Il s’agit de Mireille Pineault, ancienne conseillère, qui brigue la mairie.

L’actuel maire Richard Therrien annoncera ses intention sous peu, lui qui y réfléchissait encore il y a quelques semaines.

Sacré-Coeur

À Sacré-Coeur, tous les postes ont déjà une candidature, dont plusieurs nouveaux visages.

La maire Lise Boulianne avait déjà annoncé solliciter un troisième mandat et sa candidature à la mairie est maintenant officielle sur la liste d’Élections Québec. Elle est la seule à convoiter ce poste pour le moment.

Du côté des conseillers municipaux, Julie Labille (#1), Paul J. Choquette (#2) et Rodrigue Laprise (#5) sont tous des nouveaux venus autour de la table du conseil. Ils n’ont pas encore d’opposition.

Quant à Valérie Dufour (#3), Guillaume Lavoie (#4) et Philippe Roy (#6), ils veulent poursuivre leur rôle encore quatre ans, eux qui occupaient déjà un siège.

La période de mise en candidature prendra fin le 3 octobre.