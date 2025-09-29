Les Escoumins : l’enrochement se termine cet automne

Par Renaud Cyr 7:00 AM - 29 septembre 2025
Temps de lecture :

L'enrochement du talus en est à sa dernière phase. Photo Renaud Cyr

L’équipe des travaux publics des Escoumins est en train d’enrocher le talus en bordure de la rivière des Escoumins, et tout le flanc du côté est sera sécurisé cet automne.

Dans les dernières années, la côte de la rivière des Escoumins près de la route 138 était dans un piteux état.

Après des décennies de flot ininterrompu dans le lit de la rivière, une partie de la côte avait fini par céder en 2020 à la suite d’un épisode de forte pluie. Plusieurs décrochages ont pu être observés au fil du temps.

Après une première et deuxième phases d’enrochement, la Municipalité avait obtenu des confirmations ministérielles comme quoi l’état de la bute ne pouvait pas se détériorer davantage de manière significative.

Le maire des Escoumins, André Desrosiers, garde toutefois le sourire, mettant l’emphase sur la petite taille des décrochements observables.

« Il y a eu un arbre qui a décroché, et cette année encore, il faisait des feuilles. Les rapports qu’on avait reçus nous indiquaient qu’il n’y plus de danger d’érosion, et que s’il y avait des éboulis, ils seraient de petite taille », note-t-il.

Stabilisation

Il y avait un enjeu de pente trop abrupte, ce que l’équipe des travaux publics des Escoumins s’est attardée à adoucir lors de la deuxième phase des travaux en 2023.

Aux dires d’André Desrosiers, la Municipalité attendait le feu vert du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs pour procéder à la dernière phase des travaux avant l’hiver, puisqu’ils n’avaient pas eu lieu l’an dernier.

Le talus avait une pente digne des épreuves olympiques de ski alpin, ce qui fragilisait le compactage naturel du sol.

« Il n’y a plus rien pour faire de la pression dans le talus. Quand les roches vont être placées, il va nous rester à mettre des arbustes », révèle l’élu. « En ce moment, c’est sécuritaire et ça va faire propre », ajoute-t-il.

