Tourisme Côte-Nord lance un concours pour célébrer l’hiver nord-côtier

Tourisme Côte-Nord invite la population à célébrer la beauté de l’hiver avec un concours intitulé Une saison bien vivante, racontée par ceux qui la vivent vraiment.

Ce concours vise aussi à contribuer à la prochaine campagne hivernale de Tourisme Côte-Nord. Les photos et vidéos partagées pourront être utilisées dans la campagne 2025-2026.

« La Côte-Nord a ceci de particulier : ses habitants entretiennent un lien fort avec leur territoire, et leur façon de vivre l’hiver en est la preuve », souligne Joannie Francoeur Côté, directrice générale de Tourisme Côte-Nord.

Raquettes, bancs de neige impressionnants, pêche sur glace ou motoneige : toutes les occasions sont bonnes pour montrer que les hivers nord-côtiers demeurent immenses, éclatants et spectaculaires.

« Avec ce concours, nous voulons donner la parole aux Nord-Côtiers et leur permettre de montrer au reste du Québec que notre hiver n’a rien d’un mythe : il est bien vivant et grandiose », ajoute-elle.

Pour participer, il suffit de remplir le formulaire en ligne, téléverser jusqu’à 5 photos ou vidéos sans filtre ni montage, et fournir ses coordonnées. Une seule participation par personne est acceptée.

Le grand gagnant profitera d’un séjour d’un week-end dans un chalet Escale Nomad à Gallix, incluant deux locations de motoneige, deux accès journaliers en ski et un panier de produits du terroir.

Toutes les informations et le règlement complet sont disponibles sur : www.tourismecote-nord.com/fr/concours/hiver