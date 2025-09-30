Congrès des plus belles baies du monde : des jeunes de Tadoussac ont contribué

L’Association des plus belles baies du monde veut faire de la place à de la relève et a créé le comité jeunesse qui s’implique toute l’année, mais aussi dans l’organisation du congrès.

À Tadoussac, Emy Gauthier joue le rôle de trésorière du comité jeunesse, elle qui est embauchée comme technicienne comptable à la Municipalité.

« Ça en prend des jeunes pour prendre la relève des personnes plus âgées », dit celle qui était présente tous les jours au congrès.

Cette dernière a mis de l’énergie à impliquer les petits Tadoussaciens. « J’ai surtout impliqué les jeunes du village de Tadoussac, en les faisant participer au concours de dessins. À l’école Saint-Joseph, tous les élèves ont participé », a-t-elle mentionné.

Ce concours de dessins a été réalisé à travers les 42 baies de l’Association et environ 50 % y ont pris part. Un jury situé au mont Saint-Michel en France a déterminé les gagnants par continent. C’est la Baie-des-Chaleurs qui a remporté en Amérique.

Les jeunes de Tadoussac ont aussi chanté une chanson de bienvenue aux congressistes. « Ils ont également fait un projet de recherche. Il y a plein de pancartes affichées sur les différentes baies pour en apprendre plus sur elles géographiquement et historiquement », ajoute Mme Gauthier.

De son côté, la Maison des jeunes a organisé une exposition de photos où la baie de Tadoussac était mise en valeur. Cette dernière a été présentée aux délégués le 23 septembre.

Chaque délégation a pu repartir avec un beau souvenir fait à la main par les enfants. Sur chaque table durant les activités du congrès, on retrouvait une bûche de bois avec les noms des baies et des pays ainsi que leur drapeau respectif.

« Le comité jeunesse s’est réuni à plusieurs reprises pour échanger des idées et développer des projets. J’ai l’espoir que ce comité continuera de grandir et de s’épanouir avec le mandat du futur président », a soutenu la présidente du comité jeunesse, Dominique Doucette.

« Votre implication démontre que la jeunesse joue un rôle essentiel dans la sensibilisation et la préservation de notre patrimoine naturel et culturel », a-t-elle conclu.