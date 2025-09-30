Les United World Games pour huit volleyeurs autochtones de la Côte-Nord

Huit jeunes volleyeurs de communautés autochtones de la Côte-Nord lorgnent une participation aux United Word Games, compétition internationale sportive d’envergure pour les jeunes, qui aura lieu en Autriche, à Klagenfurt, pour l’édition d’été 2026.

Les United World Games existent depuis 2005. Le Québec y prendra part pour une quatrième fois.

C’est la maman de Mathis Rock, Manon Rock, de Pessamit, qui est derrière l’initiative d’une équipe pour les jeunes des Premières Nations du Québec. Elle a vu un camp à Trois-Rivières en juillet et elle s’est alors informée sur la possibilité de la participation. La réponse d’Équipe Québec fut un oui.

Le personnel d’entraîneurs a passé l’été à trouver des jeunes intéressés. Le recrutement s’est fait notamment lors de tournois à Natashquan et Pakua Shipu et aux Jeux des Premières Nations Québec – Labrador à Mashteuiatsh. Les Jeux du Nitassinan 2024 à Pessamit ont également servi de référence.

Parmi les joueurs sélectionnés, on retrouve Ismaël Fontaine de Uashat mak Mani-utenam

« C’est vraiment le fun », a-t-il dit, au sujet de cette expérience à venir.

Il voit ça comme de l’apprentissage « et une belle visibilité pour les Premières Nations ».

Les autres volleyeurs de communautés de la Côte-Nord au sein de l’équipe sont Mathys Rock Washish, Mathis Rock et Landen Hervieux-Picard de Pessamit, Arsène Bellefleur et Baptiste-Roberto Mak Bellefleur d’Unamen Shipu ainsi que Tyler Grégoire de Pakua Shipu et Jacob Grégoire de Nutashkuan.

Les autres sont de Wemotaci (3) et Mistissini. Trois nations sont ainsi représentées au sein de l’équipe: Innu, Attikamek et Cree. Certains des joueurs ont fait partie du programme espoirs des Macareux, club civil AAA de la région. Réal Utshimass Jourdain de Uashat mak Mani-utenam agira comme entraîneur adjoint.

Près de 100 000 $

Pour la participation de l’équipe U19 des Premières Nations du Québec aux United World Games, on parle d’un montant de 95 000 $. Les responsables sont à la recherche de commanditaires. Les conseils de bande seront aussi rencontrés. C’est autour de 6 000 à 7 000 $ par athlètes des communautés de la Côte-Nord.

Au Saguenay

Pour le moment, Ismaël Fontaine poursuit son parcours académique et sportif au Saguenay. Après une première année au Cégep de Sept-Îles, il a décidé de continuer ses études à Jonquière, où il s’aligne avec les Gaillards en division 2.

Il avait besoin de voir d’autres horizons et d’avoir une certaine autonomie. Il étudie en sciences humaines – option ouverture sur le monde. Il devrait avoir un stage à l’étranger à la session hiver 2027.

Son cheminent de volleyeur au niveau collégial l’aidera dans sa préparation pour les United World Games, a-t-il affirmé. D’ici deux ou trois ans, il compte se tourner vers le coaching.