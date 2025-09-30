Sandra Maltais à la direction d’Explos-Nature

L’organisme Explos-Nature des Bergeronnes pourra maintenant compter sur les services de Sandra Maltais à la direction générale, qui est plus déterminée que jamais à faire rayonner l’organisme et ses services aux quatre coins de la région.

Explos-Nature a connu de brefs interludes sans direction générale dans les derniers mois, et les deux embauches qui ne résidaient pas sur le territoire de manière permanente ont quitté leur poste.

Cette fois, c’est une résidente de la région qui s’occupera de faire rouler l’organisme reconnu dans la province pour sa mission d’éducation relative à l’environnement et aux sciences biologiques.

Sandra Maltais a été directrice générale de la Marina de Tadoussac et de Ressources Parenfants, deux organismes qui lui ont donné un bon bagage à transposer dans son nouveau poste.

Cette dernière indique que son intention est de faire connaître les attraits et services d’Explos-Nature à la population, comme les camps estivaux, l’observatoire d’oiseaux, et le travail de naturalistes entre autres.

Prendre son erre d’aller

Paradoxalement, la nouvelle directrice ne connaissait pas Explos-Nature plus qu’il fallait avant d’accéder au poste, mais assure qu’elle s’est renseignée en menant sa petite enquête.

« J’ai commencé à regarder ce que c’était comme organisme et quelle était sa mission, et j’ai trouvé que c’était un défi intéressant. J’ai toujours été près des jeunes et des familles dans l’éducatif et le petit côté scientifique, c’est un plus », raconte-t-elle en entrevue avec le Journal.

En poste depuis quelques semaines, Sandra Maltais se dit heureuse d’avoir commencé à côtoyer l’équipe et à apprendre les fonctionnements de l’organisme, un « coup de cœur » pour elle.

Son début de mandat sera consacré à conserver les actifs et poursuivre la mission d’éducation d’Explos-Nature.

« Tout continue normalement, et bientôt j’aurais fait le tour de l’équipe et du conseil d’administration pour voir comment on aborde la saison 2026 », détaille-t-elle.

Stabilité

Sandra Maltais mentionne qu’il n’y aura pas de grandes restructurations imminentes dans l’organigramme, que ce sera plutôt de « petits ajustements » qui vont être privilégiés.

« Depuis mon arrivée, je prends vraiment le temps de consulter les employés pour comprendre quelles sont leurs tâches et ce qu’ils font. Il y a à réattribuer les bonnes tâches à tout le monde pour rendre Explos-Nature plus stable, mais pas de mouvement majeur », détaille-t-elle.

Au-delà de cet objectif, Mme Maltais souhaite qu’Explos-Nature soit davantage connu dans le milieu, et pas uniquement en raison de son camp de jour avec la municipalité durant l’été.

« J’aimerais qu’Explos-Nature rayonne en Haute-Côte-Nord et que l’on connaisse sa mission et ses services, et qu’ils soient rendus beaucoup plus accessibles », affirme-t-elle.

La nouvelle directrice aimerait également impliquer les jeunes et les adolescents avec comme objectif de leur faire découvrir ou redécouvrir leur région avec ses différents métiers et professions reliées à la science et l’éducation.

« J’ai connu plusieurs jeunes qui trouvent qu’il y a une belle nature dans le coin, mais qui ne la connaissent pas en profondeur. Il y a une belle sensibilisation à faire pour reconnaître la richesse qu’on a en Haute-Côte-Nord, et donner le goût à nos jeunes de revenir et de s’établir ici », termine-t-elle.