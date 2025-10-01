Mairie de Longue-Rive : Sylvain Dugas veut plancher sur le développement

Par Renaud Cyr , Renaud Cyr 3:00 PM - 1 octobre 2025
Temps de lecture :

Sylvain Dugas est conseiller municipal depuis 2021. Photo Facebook

Le conseiller Sylvain Dugas se présente comme candidat à la mairie de la Longue-Rive, et veut continuer à développer sa communauté en poursuivant les projets mis en place par l’actuel maire Donald Perron.

Sylvain Dugas se définit d’abord comme un gars d’équipe, ayant réalisé l’importance de l’échange et du dialogue lors de sa carrière dans le domaine de la construction.

« C’est le secret. Si tu ne t’entoures pas de bon monde avec qui travailler, il n’y a rien qui avance », estime-t-il en entrevue avec le Journal.

Le natif de Longue-Rive a décidé de se présenter comme conseiller pour la première fois en 2021 avec l’administration de Donald Perron, et s’est fait suggérer de postuler comme maire à l’époque.

« J’ai toujours compris qu’on commençait au bas de l’échelle, pas dans le milieu ou en haut. Dans tout ce que j’ai fait dans la vie, c’est ça que j’ai fait », dévoile celui qui est également pompier depuis 1996.

Ce dernier dit avoir adoré son expérience, même si siéger à un conseil municipal peut parfois être difficile.

« Ce n’est pas toujours évident. Il y a de grosses décisions qui se prennent, et autrement dit, on fait la différence », détaille M. Dugas.

Côté projets, le candidat fait foi de beaucoup de dossiers qui lui tiennent à cœur et qu’il veut continuer de développer s’il est élu.

« On est bien parti avec l’usine du groupe BNG écomodulaire (ancienne Kruger) et le dossier du CPE. On regarde aussi pour des logements pour les aînés. On est parti sur une bonne vague, et je vais continuer les beaux projets qu’on a dans le mandat si je suis élu », assure-t-il.

