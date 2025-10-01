Mairie de Tadoussac : Richard Therrien ne brigue pas de nouveau mandat

Le maire de Tadoussac Richard Therrien a décidé de ne pas se représenter à la mairie pour les prochaines élections, citant des « raisons familiales ».

En entrevue avec le Journal, le principal intéressé se dit déçu, mais explique vouloir respecter les vœux de son entourage et de sa famille.

« J’aurais aimé en faire un deuxième, car de beaux projets s’en viennent à Tadoussac, mais j’ai décidé de respecter les considérations de ma famille, de mes enfants et de ma conjointe », met-il sur la table.

M. Therrien a été élu contre l’ancien maire Charles Breton en 2021, et la mairie était un projet qui tombait à point avec sa retraite.

L’élu révèle avoir quand même aimé son mandat, même s’il ne cache pas que les deux dernières années ont été plus difficiles à traverser.

« Ça n’a pas toujours été facile. C’est de la politique, ça fait partie de la game, et je pense que j’ai bien géré ça », affirme-t-il.

Parmi les grands projets réalisés dans les derniers quatre ans, on note le projet pilote de recharge de plage dans la baie de Tadoussac, les travaux de Destination Tadoussac phase II, les travaux de mise aux normes des eaux usées et la réfection du musée Chauvin, entre autres.

Le maire termine d’ailleurs son mandat sur « une excellente note » avec le 19e congrès annuel de l’Association des plus belles baies du monde qui avait lieu au mois de septembre.

« Ça a super bien été, c’était un succès sur toute la ligne », estime-t-il.