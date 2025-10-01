Mairie de Tadoussac : Richard Therrien ne brigue pas de nouveau mandat

Par Renaud Cyr 12:36 PM - 1 octobre 2025
Temps de lecture :

Richard Therrien ne se représentera pas pour un deuxième mandat à la mairie de Tadoussac. Photo Archives

Le maire de Tadoussac Richard Therrien a décidé de ne pas se représenter à la mairie pour les prochaines élections, citant des « raisons familiales ».

En entrevue avec le Journal, le principal intéressé se dit déçu, mais explique vouloir respecter les vœux de son entourage et de sa famille.

« J’aurais aimé en faire un deuxième, car de beaux projets s’en viennent à Tadoussac, mais j’ai décidé de respecter les considérations de ma famille, de mes enfants et de ma conjointe », met-il sur la table.

M. Therrien a été élu contre l’ancien maire Charles Breton en 2021, et la mairie était un projet qui tombait à point avec sa retraite.

L’élu révèle avoir quand même aimé son mandat, même s’il ne cache pas que les deux dernières années ont été plus difficiles à traverser.

« Ça n’a pas toujours été facile. C’est de la politique, ça fait partie de la game, et je pense que j’ai bien géré ça », affirme-t-il.

Parmi les grands projets réalisés dans les derniers quatre ans, on note le projet pilote de recharge de plage dans la baie de Tadoussac, les travaux de Destination Tadoussac phase II, les travaux de mise aux normes des eaux usées et la réfection du musée Chauvin, entre autres.

Le maire termine d’ailleurs son mandat sur « une excellente note » avec le 19congrès annuel de l’Association des plus belles baies du monde qui avait lieu au mois de septembre.

« Ça a super bien été, c’était un succès sur toute la ligne », estime-t-il.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Le hockey féminin en forte progression sur la Côte-Nord

Semaine mondiale de l’allaitement : une Pause seinpathique à Baie-Comeau

Marly Fontaine décolonise l’université

Lire également

Le hockey féminin en forte progression sur la Côte-Nord

Consulter la nouvelle

Semaine mondiale de l’allaitement : une Pause seinpathique à Baie-Comeau

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 01 octobre 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord