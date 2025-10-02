Élections municipales : l’équipe Tadoussac, j’y vis! entre dans la course

Le portrait des élections municipales se dresse de plus en plus et à Tadoussac, l’ancienne conseillère Mireille Pineault aura de l’opposition à la mairie. L’équipe Tadoussac, j’y vis! vient d’inscrire ses candidats.

C’est le citoyen Paul Gagné qui est à la tête de ce nouveau groupe, lui qui brigue la mairie.

Il est entouré de Joëlle Pierre (poste 1), Florent Desrochers (poste 3), Bruno Forest (poste 4) et Audrey Boulianne (poste 6). Au moment d’écrire ces lignes, il n’y avait pas de candidats de l’équipe Tadoussac, j’y vis! aux sièges 2 et 5.

D’autres candidats, non intégrés dans le groupe de M. Gagné, sont entrés dans la course. Il s’agit de Mireille Pineault à la mairie, Harold Gagnon au poste 2 ainsi que Dan Caron et Stéphane Roy, tous deux au poste 5.

Rappelons que l’actuel maire Richard Therrien a décidé de ne pas briguer un second mandat.