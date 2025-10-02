Élections municipales : Nathalie Ross vise la stabilité

L’actuelle mairesse des Bergeronnes Nathalie Ross se lance dans la course à la mairie pour un deuxième mandat, avec l’intention de continuer les projets municipaux entamés depuis le début de son administration.

La principale intéressée résume ses grandes orientations politiques en deux mots, stabilité et continuité.

« Sans stabilité, on a des empêchements et on se développe moins bien. Je trouve qu’on a fait du beau travail lors de mon mandat », indique-t-elle en entrevue avec le Journal.

Les Bergeronnes ont connu des années difficiles après la pandémie de Covid-19, avec cinq personnes qui ont occupé le poste de direction générale, des vagues de départ et des projets qui changeaient de main et d’orientation.

Mme Ross fait toutefois savoir que l’administration municipale est maintenant bien en forme et quasi-complète, et que son état antérieur n’a pas empêché que les projets avancent.

« Malgré l’insécurité de la post-pandémie et les montées de coûts extraordinaires, on a réussi à maintenir un taux de taxe assez bas et baisser les coûts des poubelles », affirme-t-elle.

À l’écoute des citoyens

Nathalie Ross veut également être à l’écoute des citoyens.

« Je crois qu’il faut donner du service aux citoyens, garder une ouverture vers les gens et vers le monde, et surtout être à l’écoute de nos citoyens », souligne Nathalie Ross.

L’actuelle mairesse rappelle que plusieurs projets qui découlaient de demandes de citoyens ont abouti, comme les radars pédagogiques pour la vitesse dans le village et le nouveau parc pour enfants au centre du village.

Elle se dit bien contente « autant au niveau de l’administration qu’au niveau des projets », et désire poursuivre un second exercice en développant la base de plein air, la mise en place de stratégies d’habitation pour le village et le maintien d’une bonne qualité de vie aux habitants.