Le Protecteur du citoyen lève le voile sur d’autres manquements dans les CHSLD

Par Caroline Plante, La Presse Canadienne 1:40 PM - 2 octobre 2025
Temps de lecture :

Le protecteur du citoyen du Québec, Marc-André Dowd, tient une conférence de presse à l'Assemblée nationale le 19 septembre 2024. LA PRESSE CANADIENNE/Jacques Boissinot

Le Protecteur du citoyen constate une baisse d’empathie dans le réseau de la santé et des services sociaux, incluant dans les CHSLD, où le personnel en viendrait parfois à ne plus écouter les usagers ni leurs proches.

Marc-André Dowd a présenté jeudi son rapport annuel 2024-2025 à l’Assemblée nationale, dans lequel il aborde notamment le cas d’une dame en CHSLD ayant fait un accident vasculaire cérébral avec séquelles sans même que le personnel ne s’en aperçoive.

Dans les jours précédant l’AVC, sa fille avait pourtant alerté les infirmières que quelque chose ne tournait pas rond. Elle exigeait que sa mère soit vue par un médecin. On lui répond qu’elle est sur une liste d’attente pour voir le médecin du CHSLD. 

La dame ne sera examinée que 10 jours plus tard. Pendant toute la durée de l’attente, alors qu’elle éprouvait de vives douleurs et que sa santé déclinait, un médecin de garde était pourtant disponible, souligne le Protecteur dans son rapport.

Ce n’est pas la première fois que le chien de garde soulève des manquements dans les CHSLD: l’année dernière, il déplorait que des employés donnaient le repas aux résidants «machinalement», en se parlant entre eux, alors que la télévision était à plein volume.

Encore en 2024-2025, plus de 65 % des plaintes visant les CHSLD étaient fondées, une proportion «particulièrement élevée», a-t-il indiqué jeudi en conférence de presse à l’Assemblée nationale.

