Portneuf-sur-Mer : Michel Ismael Cormier se lance en politique municipale

Résident de Portneuf-sur-Mer depuis huit ans, Michel Ismael Cormier fait le saut en politique municipale. Il se présente comme conseiller au siège #3.

Âgé de 40 ans, le père de quatre enfants voulait d’abord faire partie de la course à la mairie, mais il s’est désisté. « Je n’ai pas l’expérience requise pour ça. C’est une bonne chose de commencer comme conseiller et de voir ce que ça peut devenir sur le long terme », dit-il.

Son premier objectif est d’apporter de la transparence entre le conseil municipal et la population. « Je veux reconnecter avec les gens sur le terrain. Tout était décidé en catimini tout le temps et on n’était jamais au courant de ce qui se passait », déplore celui qui veut changer les choses.

M. Cormier promet d’être à l’écoute des citoyens. « Je veux passer de porte en porte avec des feuilles blanches pour aller chercher tous les problèmes de la municipalité. Je vais rapporter ça au conseil municipal ensuite et parler avec l’équipe afin d’apporter des solutions aux problèmes soulevés », laisse-t-il entendre.

« Je vais être le porte-voix des électeurs et transmettre leurs besoins au conseil municipal », poursuit le candidat qui croit que cette démarche aura un impact important sur les quatre prochaines années de la municipalité.

Michel Ismael Cormier a le désir d’être disponible autant que le maire peut l’être. « C’est important d’être présent », soutient celui qui souhaite de bonnes élections à tous les candidats.