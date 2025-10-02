Semaine québécoise du TCC : Quatre activités pour sensibiliser

Du 15 au 21 octobre prochain, la Côte-Nord se joindra à l’ensemble du Québec pour souligner la 22e édition de la Semaine québécoise du traumatisme craniocérébral (TCC).

Sous le thème « Impact », le Comité nord-côtier des accidentés de la route organisera quatre activités de sensibilisation, qui auront lieu à Fermont, Sacré-Cœur, Baie-Comeau et Sept-Îles.

Cette mobilisation régionale s’inscrit dans une vaste campagne coordonnée par Connexion TCC.QC, le regroupement des associations de personnes traumatisées craniocérébrales du Québec. Partout dans la province, des initiatives seront mises en place afin de mieux faire connaître cette réalité, encore trop souvent méconnue.

Chaque année, plus de 4 000 personnes au Québec sont victimes d’un traumatisme craniocérébral modéré ou grave. Sur la Côte-Nord, le Comité nord-côtier des accidentés de la route accompagne de nombreuses personnes confrontées à ces bouleversements soudains.

« Au Québec, nous aidons plus de 4000 personnes victimes d’un TCC modéré ou grave chaque année », rappelle Stéphanie Jourdain, directrice générale de l’Association des handicapés adultes de la Côte-Nord. « Un choc à la tête peut déclencher une cascade de conséquences variées, transformant radicalement une vie en un instant. »

En 2024-2025, ce sont 4 264 personnes qui ont été desservies par les associations membres du regroupement, dont 2 800 ayant subi un TCC modéré ou grave. Dans près de 45 % des cas, l’accident de la route est en cause, mais d’autres situations peuvent être à l’origine : une chute, un accident de travail, une collision sportive, un acte criminel ou des violences conjugales.

Le thème « Impact » a été choisi pour cette édition afin de mettre en lumière la profondeur des répercussions du traumatisme craniocérébral. Invisible à première vue, il peut transformer tous les aspects de la vie : affectif, familial, social, scolaire et professionnel.

Pour aller à la rencontre des citoyens, quatre activités de sensibilisation seront organisées cette année sur le territoire nord-côtier à Fermont, Sacré-Cœur, Baie-Comeau et Sept-Îles.

Ces rencontres visent à mieux informer la population, à favoriser l’intégration sociale des personnes touchées et à mettre en avant les services disponibles dans la région.