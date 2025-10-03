Élections municipales : Claude Brassard a Tadoussac à cœur

Claude Brassard a donné sa candidature à la mairie de Tadoussac, et s’engage à porter la voix des citoyens ainsi que leurs préoccupations et leurs espoirs « avec rigueur, transparence et proximité ».

Claude Brassard a décidé de faire le grand saut après son début de retraite, lui qui a travaillé pendant 14 ans à la Municipalité de Tadoussac comme agent de développement, culture et économie et ensuite à la MRC de la Haute-Côte-Nord.

« Je connais bien les rouages et les règles à la Municipalité. Je pense avoir un certain bagage, et je n’arrive pas là sans expérience », déclare-t-il en entrevue avec le Journal.

Ce dernier met l’emphase sur l’importance d’écouter les citoyens, et va « s’organiser pour les entendre ».

« On va également communiquer plus avec la population pour donner de l’information et dire ce qu’il se passe au niveau de la municipalité », précise M. Brassard.

Faire avancer les dossiers

Plusieurs dossiers d’importance caractérisent la politique de Tadoussac, et le candidat veut continuer à les faire avancer dans un esprit de dialogue et de coopération.

Parmi ses dossiers prioritaires, le dossier des portes de la cale sèche et la mise aux normes des eaux usées.

« Pour la mise aux normes des eaux usées, il va falloir travailler fort pour trouver le financement, car ce ne sera pas donné. Je veux aussi poursuivre le reste de ce qui a été amorcé par le dernier conseil », affirme le candidat.

Claude Brassard fait également savoir que son implication, c’est aussi dans le but de redonner à la communauté.

« La vie a été bonne avec moi, on va tenter de lui en redonner un petit peu. Je veux faire de quoi de transparent et ramener une certaine quiétude au sein du conseil », termine-t-il.