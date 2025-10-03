Élections municipales en Haute-Côte-Nord : voici les résultats des candidatures

Des luttes à deux ou trois sont à prévoir dans plusieurs municipalités de la Haute-Côte-Nord. Chose certaine, un tas de nouveaux visages se prêtent au jeu dans cet exercice électoral.

Bonne nouvelle, toutes nos Municipalités ont trouvé leur candidat et il n’y aura pas besoin de scrutin additionnel.

Quelques municipalités où l’acclamation régnait en 2021 sont maintenant le théâtre de courses électorales et certaines, où il y avait des courses, tombent à un candidat.

Non seulement le nombre de candidats est important, mais on souligne aussi le fait qu’il y ait beaucoup de nouveaux venus dans l’équation.

Luttes à surveiller

À Tadoussac, deux nouveaux venus en politique municipale tenteront leur chance pour la mairie. Il s’agit de Claude Brassard et de Paul Gagné. Ce dernier se présente dans l’équipe Tadoussac, j’y vis ! avec six conseillers.

Aux Bergeronnes, la mairesse Nathalie Ross est dans la course avec le conseiller Luc Gilbert. Tous les conseillers se représentent et de nouveaux citoyens se présentent sur trois sièges.

À Longue-Rive, les deux conseillers Sylvain Dugas et Johanne Savard feront campagne pour la mairie et trois sièges au conseil sont remportés sans opposition.

À Portneuf-sur-Mer, ce sont Marilyne Emond et le conseiller Roberto Emond qui s’affronteront, tandis que trois conseillers de l’actuelle administration remportent leur siège.

Aucune opposition

Après une lutte remportée en 2021, l’actuelle maire Lise Boulianne est seule à se présenter à la mairie. Trois postes de conseiller ont reçu des candidatures uniques et des courses à deux se feront pour les autres.

Aux Escoumins le maire André Desrosiers avait été élu par acclamation en 2021, et voici que le même scénario se représente pour l’élu pour une deuxième fois. Trois nouvelles personnes sollicitent des sièges au conseil et trois conseillers se représentent, tous sans opposition.

La mairesse sortante de Forestville Micheline Anctil a été la seule à donner son nom à la mairie contrairement à 2021 où elle avait fait campagne. Deux nouveaux venus donnent leur nom comme conseillers, tandis que quatre candidats de l’actuelle administration se représentent. Tous les sièges sont sans opposition.

À Colombier la mairesse Claire Savard a initialement hésité à se représenter, mais elle a décidé d’aller de l’avant et seul son nom sonne pour ces élections. Quatre de ses conseillers se représentent et deux nouvelles candidatures apparaissent pour les sièges n°1 et 5. Il n’y a aucune opposition.

Plus de détails dans votre édition papier et web du 8 octobre.