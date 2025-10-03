Forestville ajoute 20 000 $ à son bas de laine

Par Johannie Gaudreault 12:30 PM - 3 octobre 2025
Temps de lecture :

La Ville de Forestville enregistre un excédent de 20 369 $ en 2024. Photo Johannie Gaudreault

La Ville de Forestville a terminé l’année 2024 avec un excédent de fonctionnement de 20 369 $, selon le rapport financier dévoilé par la mairesse Micheline Anctil. Cette somme s’ajoute à son surplus accumulé.

Conformément à la Loi sur les cités et villes, la mairesse a présenté son rapport sur la situation financière lors de la séance du conseil municipal du 2 octobre.

Les états financiers, vérifiés par la firme Mallette S.E.N.C.R.L., indiquent un excédent accumulé de fonctionnement non affecté de 1,42 M$.

En 2024, les revenus réels de la municipalité se sont élevés à 8,59 M$, alors que les dépenses ont totalisé 8,57 M$. Les taxes municipales ont rapporté légèrement plus que prévu, atteignant 4,5 M$, tandis que certains transferts gouvernementaux se sont avérés moins élevés que budgétés.

Une dette en hausse

La dette totale de la Ville a toutefois augmenté de manière marquée, passant à 17,43 M$, soit une hausse de 13,77 M$ par rapport à 2023.

Selon le rapport, une partie importante de cette somme est couverte par des subventions de Québec et d’Ottawa, totalisant 8,36 M$.

Ces fonds servent notamment à financer la modernisation de l’aéroport et du quai municipal, deux projets dont les échéances de remboursement s’étalent jusqu’en 2064.

Par ailleurs, le rapport mentionne que la rémunération de la mairesse pour 2024 s’élève à 17 238 $, en plus d’une allocation de 8 619 $. Les conseillers municipaux ont chacun reçu une rémunération de 3 956 $ et une allocation de 1 978 $.

La Ville de Forestville rappelle que la liste des contrats municipaux de plus de 25 000 $ est disponible au bureau de la greffière et sur son site Internet.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Wapikoni mobile : 21 ans à raconter des histoires à Uashat mak Mani-utenam

Voies de faits graves à Pointe-Lebel : un homme arrêté

Portneuf-sur-Mer : Michel Ismael Cormier se lance en politique municipale

Lire également

Wapikoni mobile : 21 ans à raconter des histoires à Uashat mak Mani-utenam

Consulter la nouvelle
Actualité

Voies de faits graves à Pointe-Lebel : un homme arrêté

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 01 octobre 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord