Forestville ajoute 20 000 $ à son bas de laine

La Ville de Forestville a terminé l’année 2024 avec un excédent de fonctionnement de 20 369 $, selon le rapport financier dévoilé par la mairesse Micheline Anctil. Cette somme s’ajoute à son surplus accumulé.

Conformément à la Loi sur les cités et villes, la mairesse a présenté son rapport sur la situation financière lors de la séance du conseil municipal du 2 octobre.

Les états financiers, vérifiés par la firme Mallette S.E.N.C.R.L., indiquent un excédent accumulé de fonctionnement non affecté de 1,42 M$.

En 2024, les revenus réels de la municipalité se sont élevés à 8,59 M$, alors que les dépenses ont totalisé 8,57 M$. Les taxes municipales ont rapporté légèrement plus que prévu, atteignant 4,5 M$, tandis que certains transferts gouvernementaux se sont avérés moins élevés que budgétés.

Une dette en hausse

La dette totale de la Ville a toutefois augmenté de manière marquée, passant à 17,43 M$, soit une hausse de 13,77 M$ par rapport à 2023.

Selon le rapport, une partie importante de cette somme est couverte par des subventions de Québec et d’Ottawa, totalisant 8,36 M$.

Ces fonds servent notamment à financer la modernisation de l’aéroport et du quai municipal, deux projets dont les échéances de remboursement s’étalent jusqu’en 2064.

Par ailleurs, le rapport mentionne que la rémunération de la mairesse pour 2024 s’élève à 17 238 $, en plus d’une allocation de 8 619 $. Les conseillers municipaux ont chacun reçu une rémunération de 3 956 $ et une allocation de 1 978 $.

La Ville de Forestville rappelle que la liste des contrats municipaux de plus de 25 000 $ est disponible au bureau de la greffière et sur son site Internet.