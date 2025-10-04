C’est parti pour le club de gymnastique du secteur ouest

Et voilà ! La promesse d’un groupe de parents qui voulaient un peu plus d’action dans la vie de leur enfant a porté ses fruits. Un tout nouveau club de gymnastique offre maintenant plusieurs heures de cours pour les jeunes de 3 à 10 ans chaque semaine aux Bergeronnes.

Le comité de parents qui est à l’origine de l’initiative a eu toute une surprise quand ils ont invité la population à la séance d’inscriptions ouvertes le 21 septembre au gymnase de la polyvalente des Berges.

Et une des membres du comité le confirme, il y a eu une forte popularité pour les inscriptions.

« On voulait rendre ça un peu plus convivial pour qu’ils nous rencontrent et voient le matériel, mais ça a tellement été un succès que notre première année est remplie », dévoile Sarah Côté.

« On va quand même faire un suivi pour les parents et leurs jeunes qui sont sur la liste d’attente s’il y a des changements au cours de l’année », complète-t-elle du même souffle.

Le club accueillera pour sa première saison 60 jeunes répartis en trois groupes d’âge différents.

En mode démarrage

Les six parents à l’origine du club ont pu compter sur d’importantes aides financières des partenaires du milieu pour l’achat de matériel et la couverture de plusieurs frais de démarrage.

« On est vraiment choyés avec l’aide des organisations du coin qui nous ont donné beaucoup, et le matériel qu’on a en ce moment va nous suffire pour cette année », indique Mme Côté.

Le club s’est d’ailleurs adjoint de trois entraîneuses et cinq assistantes-entraîneuses qui seront en rotation tous les dimanches.

« On est fiers de ce qu’on a fait. On aurait aimé prendre plus de gens, mais on est dans une première année et on est en apprentissage », fait savoir Sarah Côté.

Cette dernière indique que le comité va « évoluer et s’adapter » au fil des séances, et que l’ajout de matériel n’est pas hors de portée pour la suite.

« On voudrait ajouter du tapis de surface et un trampoline. Notre idée, c’est d’aller chercher de l’équipement supplémentaire de temps en temps quand on va en avoir les moyens », détaille la bénévole impliquée.

Le comité n’est pas encore constitué comme un organisme à but non lucratif, mais Sarah Côté dévoile qu’il y a des réflexions à ce sujet.

« Plus on travaille là-dessus, plus on en vient à des embûches ou des opportunités et ça nous freine. Pour l’instant, on est en démarrage et on va continuer à regarder ce qui serait le mieux pour la suite », affirme-t-elle.