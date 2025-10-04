Le Drakkar encaisse une autre défaite

Par Karianne Nepton-Philippe 8:22 PM - 4 octobre 2025
Temps de lecture :

La première rencontre entre le Drakkar et le Régiment s'est tenue à Terre-Neuve le 4 octobre. Capture d'écran

En difficulté loin de ses partisans, le Drakkar subit une autre défaite sur la route.

La troupe de Baie-Comeau encaisse un revers de 6 à 2 contre le Régiment de Terre-Neuve, le 4 octobre.

Terre-Neuve donne le ton

Il n’aura fallu que 35 secondes de jeu pour que Dawson Sharkey ouvre la marque. C’est ainsi que Terre-Neuve donne le ton à la rencontre. Notons que Justin Giguère est devant les buts pour le Drakkar.

L’attaquant du Régiment, Maddex Marmulak en a rajouté une coche moins d’une minute plus tard, doublant l’avance des sens.

Mais Baie-Comeau réplique rapidement. Gleb Semenov réduit l’écart avec son deuxième but de la saison, toujours dans la première moitié du premier tiers. Il est aidé de Louis-Charles Plourde et MattiasGilbert.

La première période se termine avec une égalité (2-2), environ cinq minutes après un but de Louis-Charles Plourde. Le numéro 42 a réussi à loger la rondelle dans le filet, après une belle séquence en territoire adverse, impliquant Gilbert et De Luca.

Avantages sans résultat pour de Drakkar

Alors que Justin Gendron est envoyé au banc des pénalités quelques secondes avant la fin de la première période, le Régiment commence la deuxième en supériorité numérique.

Le Drakkar parvient à écouler avec succès cette pénalité, mais une bagarre éclate peu après entre Samuel Brunet et Tyler Wood. Les deux joueurs ont été expulsés du match.

Le Régiment a finalement profité de deux avantages numériques en fin de deuxième période, pour marquer deux buts.

Terre-Neuve arrive encore une fois à doubler son avance avec les buts de Tyson Goguen à 16:03 et Justin Larose à 19:50. Le deuxième tiers se conclut à 4-2.

Creuser l’écart

L’équipe adverse déstabilise rapidement les Vikings en marquant deux fois en moins de deux minutes après le début de la troisième période. Après cet écart de quatre buts, le Régiment s’est plutôt contenté de faire écouler les minutes sur la glace.

La rencontre s’est donc terminée avec la marque de 6 à 2. Les deux équipes vont se retrouver demain à 14 h 30.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

La nouvelle offre de Postes Canada est un «pas en arrière», selon le syndicat

Les agriculteurs de la Côte-Nord invités à discuter de santé psychologique

Un policier de la SPUM congédié pour avoir fréquenté un individu lié au Blood Family Mafia

Lire également

Actualité

La nouvelle offre de Postes Canada est un «pas en arrière», selon le syndicat

Consulter la nouvelle

Les agriculteurs de la Côte-Nord invités à discuter de santé psychologique

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 01 octobre 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord