Les agriculteurs de la Côte-Nord invités à discuter de santé psychologique

Par Johannie Gaudreault 3:00 PM - 4 octobre 2025
Temps de lecture :

Myriam Lachance couvre les territoires de la Côte-Nord et de la Capitale-Nationale. Photo courtoisie

La Fédération de l’UPA de la Capitale-Nationale–Côte-Nord convie les producteurs agricoles de la région à un événement sous le thème Santé psychologique en agriculture : une pause pour en discuter. 

La rencontre, prévue le 8 octobre de 15 h 30 à 18 h 30 à l’Espace Félix-Leclerc, sur l’Île d’Orléans, propose témoignages, échanges et un spectacle culturel pour sensibiliser au bien-être des familles agricoles.

Elle se veut un moment de réflexion et de ressourcement, afin de briser l’isolement qui touche encore de nombreux agriculteurs.

Parmi les invités, l’homme politique et animateur Stéphane Gendron partagera son expérience personnelle de la détresse psychologique et le chemin qu’il a emprunté pour retrouver un équilibre de vie.

Son témoignage vise à inspirer les producteurs qui doivent composer chaque jour avec les défis de leur profession et de leur vie familiale.

La rencontre donnera aussi la parole à Myriam Lachance, travailleuse de rang pour la région de la Capitale-Nationale–Côte-Nord, affiliée à l’organisme Au cœur des familles agricoles.

Elle présentera son rôle d’accompagnement auprès des familles et proposera des outils pour mieux reconnaître les signaux d’alerte liés à la santé psychologique. Une période d’échanges avec les participants viendra clore son intervention.

Pour souligner l’importance de prendre soin de soi, l’activité se terminera par un spectacle original alliant cirque et musique, avec le groupe Austarda et l’artiste Jade-Emmanuelle Amyot. Un service de bouchées locales et de boissons sera offert gratuitement.

Prévenir la détresse psychologique des agriculteurs

