Un policier de la SPUM congédié pour avoir fréquenté un individu lié au Blood Family Mafia

Le Tribunal d’arbitrage a donné raison au Conseil de bande de Uashat mak Mani-utenam pour avoir congédié un policier de la SPUM qui a mangé des ailes de poulet chez un individu lié au crime organisé.

La décision rendue le 17 septembre est sans équivoque : Jérémy Vassiliou a fait preuve d’insouciance et a « manqué de jugement » en se présentant de son propre chef chez Shannon Vollant-Pinette, dans la nuit du 5 au 6 décembre 2023.

À l’époque policier pour la Sécurité publique de Uashat mak Mani-utenam (SPUM), il a mangé des ailes de poulet et fraternisé avec Vollant-Pinette, dont il n’était pas « sans savoir qu’il est un individu de mauvaises fréquentations ».

Il avait déjà participé à une rencontre de travail durant laquelle il avait été question du fait que Shannon Vollant-Pinette serait affilié à « Misery », un rappeur qui jouerait un rôle important au sein du réseau de trafiquants du Blood Family Mafia.

Qui plus est, le 5 décembre, il avait également assisté à une réunion de planification pour une opération policière dans la résidence, où les policiers soupçonnaient la présence de drogue et d’armes à feu.

Le matin de la descente, Jérémy Vassiliou a contacté son employeur pour lui dire qu’il ne se présenterait pas au travail, sous prétexte d’un manque de sommeil.

Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux pour mener l’opération, Jérémy Vassiliou était sur place. Durant son témoignage, il a expliqué qu’il souhaitait alors rapporter le chien d’une amie.

Au moment des faits, il indique à son supérieur être allé dans la maison la veille « et ne pas avoir vu de drogue ni d’arme à feu, mais qu’il y a des balles de fusil en masse. »

Le Syndicat canadien de la fonction publique a tenté de défendre Jérémy Vassiliou, mais l’arbitre Renée Baillargeon a rejeté les deux griefs présentés.

« Le Tribunal conclut que les fautes commises par le Plaignant sont graves et ont été entièrement prouvées par plusieurs témoins ou admises par ce dernier. Elles ont brisé le lien de confiance qui existait avec l’Employeur et méritent un congédiement », peut-on lire dans la décision.

L’arbitre ajoute que Jérémy Vassiliou n’a démontré aucun remords à la suite des événements.