L’Oktoberfest de Centraide : une bière pour la cause

Par Karianne Nepton-Philippe 8:00 AM - 5 octobre 2025
Temps de lecture :

Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan et la Microbrasserie Saint-Pancrace sont partenaires dans l'organisation de l'Oktoberfest.  Photo Karianne Nepton-Philippe

L’Oktoberfest devient un incontournable pour Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan. L’événement, qui s’est tenu le 4 octobre, a attiré bien des Baie-Comois à la Place de la Biosphère. 

Au moment d’écrire ces lignes, on ne connaît pas le montant amassé grâce à l’activité. 

Rappelons toutefois que cela est organisé au profit de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan, dans le cadre de leur campagne de financement. 

« Ça fait toujours chaud au cœur de voir que les gens y croient année après année », dévoile la directrice générale de l’organisme, Josée Mailloux. 

Il y avait de l’animation de rue sur le site de la Place de la Biosphère.  Photo Karianne Nepton-Philippe

L’Oktoberfest est un des événements de Centraide qui attire le plus de gens. Cette année, l’organisme s’est associé une fois de plus à la Microbrasserie Saint-Pancrace. 

« On collabore beaucoup au niveau du bénévolat », se réjouit Josée Mailloux.

Pour André Morin, propriétaire et directeur général de la Microbrasserie Saint-Pancrace, l’engagement va de soi.

« C’est une belle façon pour nous de redonner à Centraide, ça fait partie de nos valeurs », lance-t-il. 

Le 4 octobre, les Baie-Comois ont profité du beau temps et d’une bonne bière pour la bonne cause.  Photo Karianne Nepton-Philippe

