L’Oktoberfest de Centraide : une bière pour la cause

L’Oktoberfest devient un incontournable pour Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan. L’événement, qui s’est tenu le 4 octobre, a attiré bien des Baie-Comois à la Place de la Biosphère.
Au moment d’écrire ces lignes, on ne connaît pas le montant amassé grâce à l’activité.
Rappelons toutefois que cela est organisé au profit de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan, dans le cadre de leur campagne de financement.
« Ça fait toujours chaud au cœur de voir que les gens y croient année après année », dévoile la directrice générale de l’organisme, Josée Mailloux.
L’Oktoberfest est un des événements de Centraide qui attire le plus de gens. Cette année, l’organisme s’est associé une fois de plus à la Microbrasserie Saint-Pancrace.
« On collabore beaucoup au niveau du bénévolat », se réjouit Josée Mailloux.
Pour André Morin, propriétaire et directeur général de la Microbrasserie Saint-Pancrace, l’engagement va de soi.
« C’est une belle façon pour nous de redonner à Centraide, ça fait partie de nos valeurs », lance-t-il.
