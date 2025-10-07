Accusé de contacts sexuels sur des enfants, cet homme de Mani-utenam est recherché
Clayton Michel, 36 ans, est recherché par la SPUM. Photo courtoisie
La Sécurité publique de Uashat mak Mani-utenam (SPUM) recherche Clayton Michel, 36 ans, qui doit faire face à des accusations de contacts sexuels sur des enfants et d’agressions sexuelles.
L’homme de Mani-utenam se cacherait dans le district de Mingan, selon les informations de la SPUM.
Le service de police demande au public de lui transmettre « toutes informations pouvant aider à le retracer », au 418-927-2708.
