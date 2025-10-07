Bersaco à la recherche de logements pour ses travailleurs

Par Renaud Cyr , Renaud Cyr 1:30 PM - 7 octobre 2025
Temps de lecture :

Plusieurs travailleurs de Bersaco ont de la difficulté à se loger près de l'usine des Bergeronnes. Photo Christinne Muschi

L’entreprise Bersaco fait face à un marché immobilier serré dans le coin des Bergeronnes et sollicite l’aide de la population afin de trouver des logements pour que ses travailleurs habitent près de l’usine.

La filière du Groupe Boisaco compte un peu moins de 40 travailleurs dans son usine des Bergeronnes, et quelques-uns d’entre eux doivent se débrouiller pour se rendre au boulot chaque jour.

L’entreprise a lancé un appel à la population la semaine dernière afin de trouver des logements pour environ 5 travailleurs.

« C’était un peu urgent pour pouvoir retenir les gens au travail. On est en recherche active d’un hébergement pour les travailleurs », révèle Julie Labille, responsable des communications pour le Groupe Boisaco.

Cette dernière spécifie que ce n’est pas spécialement lié aux travailleurs étrangers.

« Il y a des gens qui y qui sont déjà à l’usine et qui ont de la difficulté à trouver du déplacement pour pouvoir aller travailler. Ça devient difficile dans un contexte où la main-d’œuvre est autant difficile à trouver qu’à garder », note la responsable.

Elle raconte que quelques propriétés ont été visitées, mais que les circonstances n’ont pas joué en faveur de l’entreprise jusqu’à maintenant.

Un endroit approprié pour loger les travailleurs permettrait plus d’embauches à l’usine, selon Mme Labille.

« Ça nous permettrait aussi de recruter des gens à l’extérieur des Bergeronnes et favoriser la rétention de la main-d’œuvre », termine celle qui espère trouver une solution.

