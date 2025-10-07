Culture Côte-Nord recherche un créateur pour le trophée Prix d’Excellence

Par Charlotte Vuillemin 2:00 PM - 7 octobre 2025
Temps de lecture :

Ces prix visent à célébrer la richesse, la diversité et la vitalité du milieu culturel nord-côtier. Photo CCN

Culture Côte-Nord (CCN) lance un appel à la créativité des artistes et artisans de la région : elle cherche le créateur du prochain trophée des Prix d’Excellence, qui récompenseront le talent nord-côtier en 2026, 2028 et 2030.

Véritables vitrines du dynamisme culturel régional, ces prix bisannuels visent à célébrer la richesse, la diversité et la vitalité de la culture nord-côtière. Ils rendent hommage à ceux dont le parcours, l’engagement et la passion contribuent activement au rayonnement artistique de la Côte-Nord.

Le trophée à concevoir deviendra plus qu’un simple objet honorifique : il représentera l’identité culturelle et le patrimoine créatif de la Côte-Nord.

CCN souhaite une œuvre originale, durable et porteuse de sens, à l’image des valeurs de la région, soit fierté, engagement, rayonnement et créativité.

Le thème de la planification stratégique triennale de CCN, « Haut et fort ma culture nord-côtière », pourra d’ailleurs inspirer les artistes dans leur démarche.

Conditions et dépôt 

L’appel est réservé aux artistes et artisans professionnels résidant sur le territoire de la Côte-Nord.

Les propositions devront inclure une esquisse ou un visuel du trophée, un court texte de présentation du concept, une description de la démarche artistique, une estimation des coûts de production par exemplaire, ainsi qu’un portfolio ou des exemples de réalisations antérieures.

Le trophée retenu devra être reproductible en neuf exemplaires pour l’édition 2026, avec une livraison prévue au plus tard le 14 mai 2026.

Les dossiers doivent être transmis au plus tard le 16 novembre 2025 à 23 h 59, à l’adresse communication@culturecotenord.com.

