Les Bergeronnes : le parc des Petits Sourires prêt avant l’hiver

Par Renaud Cyr , Renaud Cyr 3:00 PM - 7 octobre 2025
Temps de lecture :

Ça s'en vient pour le parc des Petits Sourires. Photo Johannie Gaudreault

Le parc des Petits Sourires sera ouvert avant le mois de novembre et les familles pourront en profiter avant la saison froide.

Un bon côté des changements climatiques s’il y en a un, c’est que l’automne se réchauffe et cela fera le bonheur des enfants qui voudront profiter des nouveaux modules et du nouvel aménagement du parc des Petits Sourires.

La nouvelle mouture du parc, situé dans la cour de l’ancien collège Dominique-Savio des Bergeronnes, devait être dévoilée au public durant l’été. Plusieurs oublis au niveau de l’aménagement ont retardé le processus qui aura lieu à la fin du mois d’octobre.

La mairesse des Bergeronnes Nathalie Ross fait savoir que tous les modules sont en place, mais qu’il manque quelques opérations d’aménagement qui n’étaient pas budgétées et prévues dès le départ.

« On a procédé à des améliorations qui n’étaient pas nécessairement prévues au départ, et il y avait aussi des jeux pour lesquels on a dû faire des dalles de béton », révèle-t-elle, en soulignant l’ajout d’un bloc sanitaire pour les familles avec une table à langer.

« On a fait le choix de mettre des copeaux de bois à la place du sable, car le sable abime les jeux avec les années tandis que les copeaux restent là et amortissent. C’est plus cher, mais on se dit que c’est un investissement », dévoile l’élue.

Les investissements de départ totalisaient près de 450 000 $ et se chiffrent maintenant aux alentours de 600 000 $ en raison du brassage de cartes en aménagement.

On note la présence d’une tyrolienne, d’un mur d’escalade, d’un carré de sable, de balançoires et d’un sentier de vélo-découverte qui risquent de faire fureur chez nos jeunes.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Culture Côte-Nord recherche un créateur pour le trophée Prix d’Excellence

Tadoussac : interdiction de cueillette de mollusques en raison de pollution

Bersaco à la recherche de logements pour ses travailleurs

Lire également

Culture Côte-Nord recherche un créateur pour le trophée Prix d’Excellence

Consulter la nouvelle
Actualité

Tadoussac : interdiction de cueillette de mollusques en raison de pollution

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 08 octobre 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord