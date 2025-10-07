Les Bergeronnes : le parc des Petits Sourires prêt avant l’hiver

Le parc des Petits Sourires sera ouvert avant le mois de novembre et les familles pourront en profiter avant la saison froide.

Un bon côté des changements climatiques s’il y en a un, c’est que l’automne se réchauffe et cela fera le bonheur des enfants qui voudront profiter des nouveaux modules et du nouvel aménagement du parc des Petits Sourires.

La nouvelle mouture du parc, situé dans la cour de l’ancien collège Dominique-Savio des Bergeronnes, devait être dévoilée au public durant l’été. Plusieurs oublis au niveau de l’aménagement ont retardé le processus qui aura lieu à la fin du mois d’octobre.

La mairesse des Bergeronnes Nathalie Ross fait savoir que tous les modules sont en place, mais qu’il manque quelques opérations d’aménagement qui n’étaient pas budgétées et prévues dès le départ.

« On a procédé à des améliorations qui n’étaient pas nécessairement prévues au départ, et il y avait aussi des jeux pour lesquels on a dû faire des dalles de béton », révèle-t-elle, en soulignant l’ajout d’un bloc sanitaire pour les familles avec une table à langer.

« On a fait le choix de mettre des copeaux de bois à la place du sable, car le sable abime les jeux avec les années tandis que les copeaux restent là et amortissent. C’est plus cher, mais on se dit que c’est un investissement », dévoile l’élue.

Les investissements de départ totalisaient près de 450 000 $ et se chiffrent maintenant aux alentours de 600 000 $ en raison du brassage de cartes en aménagement.

On note la présence d’une tyrolienne, d’un mur d’escalade, d’un carré de sable, de balançoires et d’un sentier de vélo-découverte qui risquent de faire fureur chez nos jeunes.