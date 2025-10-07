Soins de santé en région : une pétition est déposée à l’Assemblée nationale 

Une pétition a été déposée le 7 octobre à l’Assmblée nationale. Près de 5 000 personnes de l’Est-du-Québec réclament des soins et des services accessibles et de qualité pour les régions éloignées des grands centres.

Il s’agit d’une pétition lancée par l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS).

Elle est signée par 4 984 personnes.

L’objectif était de mobiliser les citoyens de la Côte-Nord, l’Abitibi-Témiscamingue, la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et le Bas-Saint-Laurent.

« On refuse d’être traités comme des citoyens de seconde zone », déclare Kevin Newbury, représentant national de l’APTS pour la région de la Côte-Nord.

« Ce que demandent nos membres et la population, c’est l’égalité, la dignité et la reconnaissance. Cette pétition le prouve : les régions ne veulent plus se contenter de miettes, elles veulent qu’on ait de l’ambition pour elles », ajoute-t-il.

Déposée par le député du Parti québécois

C’est le député péquiste des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, qui a déposé cette pétition aujourd’hui, au nom de l’APTS.

« L’accès à des soins de santé de qualité est essentiel pour la vitalité de nos régions, c’est une question d’équité », a déclaré le député, en point de presse à l’Assemblée nationale.

« L’accès à des soins de santé ne devrait pas dépendre de notre code postal », a-t-il ajouté, en présence des membres de l’APTS des régions concernées.

De vraies solutions

L’APTS avait lancé la campagne Avoir de l’ambition pour nos régions : et si on osait pour vrai? qui mettait de l’avant des solutions dites pérennes pour les régions.

La pétition reprend essentiellement ces idées, comme des services de garde accessibles et suffisants pour soutenir les familles ou encore la construction de logements adaptés et abordables.

Les représentants demandent aussi que soient considérées des primes d’éloignement pour attirer les travailleurs et des bourses dédiées à la relève.