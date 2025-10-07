Soins de santé en région : une pétition est déposée à l’Assemblée nationale 

Par Karianne Nepton-Philippe 3:09 PM - 7 octobre 2025
Temps de lecture :

Le représentant national de l’APTS pour la Côte-Nord, Kevin Newbury, lors d'une mobilisation à Baie-Comeau. Photo Karianne Nepton-Philippe

Une pétition a été déposée le 7 octobre à l’Assmblée nationale. Près de 5 000 personnes de l’Est-du-Québec réclament des soins et des services accessibles et de qualité pour les régions éloignées des grands centres. 

Il s’agit d’une pétition lancée par l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS).

Elle est signée par 4 984 personnes. 

L’objectif était de mobiliser les citoyens de la Côte-Nord, l’Abitibi-Témiscamingue, la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et le Bas-Saint-Laurent.

« On refuse d’être traités comme des citoyens de seconde zone », déclare Kevin Newbury, représentant national de l’APTS pour la région de la Côte-Nord.

« Ce que demandent nos membres et la population, c’est l’égalité, la dignité et la reconnaissance. Cette pétition le prouve : les régions ne veulent plus se contenter de miettes, elles veulent qu’on ait de l’ambition pour elles », ajoute-t-il. 

Déposée par le député du Parti québécois

C’est le député péquiste des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, qui a déposé cette pétition aujourd’hui, au nom de l’APTS.

« L’accès à des soins de santé de qualité est essentiel pour la vitalité de nos régions, c’est une question d’équité », a déclaré le député, en point de presse à l’Assemblée nationale.

« L’accès à des soins de santé ne devrait pas dépendre de notre code postal », a-t-il ajouté, en présence des membres de l’APTS des régions concernées. 

De vraies solutions

L’APTS avait lancé la campagne Avoir de l’ambition pour nos régions : et si on osait pour vrai? qui mettait de l’avant des solutions dites pérennes pour les régions. 

La pétition reprend essentiellement ces idées, comme des services de garde accessibles et suffisants pour soutenir les familles ou encore la construction de logements adaptés et abordables.

Les représentants demandent aussi que soient considérées des primes d’éloignement pour attirer les travailleurs et des bourses dédiées à la relève.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

Les Bergeronnes : le parc des Petits Sourires prêt avant l’hiver

Le tour du monde de Jimmy Pelletier 

Culture Côte-Nord recherche un créateur pour le trophée Prix d’Excellence

Lire également

Les Bergeronnes : le parc des Petits Sourires prêt avant l’hiver

Consulter la nouvelle

Le tour du monde de Jimmy Pelletier 

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 08 octobre 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord