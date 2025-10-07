Tadoussac : interdiction de cueillette de mollusques en raison de pollution

Par Johannie Gaudreault 1:47 PM - 7 octobre 2025
Temps de lecture :

Photo : Pêches et Océans Canada

Pêches et Océans Canada procède à la fermeture temporaire d’un secteur de cueillette de mollusques à la Pointe aux Vaches, à Tadoussac.

« Cette fermeture survient à la suite d’une recommandation émise par Environnement et Changement climatique Canada puisqu’en raison de pollution, la qualité de l’eau du secteur coquillier a été dégradée. La consommation de mollusques pourrait engendrer de graves problèmes de santé », précise Pêches et Océans Canada par courriel.

Il est donc interdit de cueillir tous les types de mollusques dans ce secteur, soit du rocher Colimaçon jusqu’aux rochers du Saguenay.

Toute personne qui contrevient au règlement est passible de poursuite conformément à la Loi sur les pêches.

Pour connaître les secteurs coquilliers ouverts et fermés à la cueillette en temps réel, ou pour de plus amples renseignements sur la cueillette de mollusques, il est possible de consulter le site Web www.dfo-mpo.gc.ca/VerifierAvantDeCueillir ou composer le 1-800-463-1736.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Bersaco à la recherche de logements pour ses travailleurs

La pétition de la Nord-Côtière Érika Glazer-Gauthier trouve écho à l’Assemblée nationale

Le Drakkar apporte des changements à son alignement

Lire également

Bersaco à la recherche de logements pour ses travailleurs

Consulter la nouvelle

La pétition de la Nord-Côtière Érika Glazer-Gauthier trouve écho à l’Assemblée nationale

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 08 octobre 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord