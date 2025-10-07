Un détenu de 24 ans meurt au pénitencier de Port-Cartier

Le Service correctionnel du Canada (SCC) indique qu’il « examinera les circonstances de l’incident », à la suite de la mort d’un détenu de 24 ans, au pénitencier de Port-Cartier, dimanche.

Le Service correctionnel donne peu de détails concernant le décès de l’homme qui purgeait une peine de 5 ans, 4 mois et 14 jours.

« Les proches de la personne ont été informés », précise-t-on. « Comme c’est toujours le cas lors d’un décès, le Service correctionnel du Canada (SCC) examinera les circonstances de l’incident. La politique du SCC exige que la police et le coroner soient avisés. »