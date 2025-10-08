À la recherche du petit Whisky aux Escoumins

Par Johannie Gaudreault 10:21 AM - 8 octobre 2025
Temps de lecture :

Whisky est un caniche miniature. Il a fugué dans le secteur des Escoumins. Photo courtoisie

Le mauvais sort s’est acharné sur Nancy Tremblay de Pointe-Lebel, le 5 octobre. Au volant de son véhicule aux Escoumins, elle a d’abord subi un accident avant de perdre son chien adoré Whisky.

Alors qu’elle quittait en ambulance après l’accident, elle avait laissé son chien à un témoin de la scène qui habitait tout près, le temps que sa fille Julie arrive. 

« Entre-temps, le chien s’est sauvé sur la route 138 en direction de Baie-Comeau. Il a ensuite bifurqué vers la forêt derrière une maison à proximité », raconte Julie Vézina qui se rendait sur place pour récupérer l’animal de compagnie.

C’est la dernière fois que le caniche miniature a été aperçu. « Depuis aucune nouvelle, et ce, depuis la fuite », se désole la jeune femme. 

La famille fait des pieds et des mains pour retrouver Whisky. Cette situation bouleverse la propriétaire de l’animal qui est finalement sortie de l’hôpital hier sans trop de blessures.

« Il sent les émotions des humains. Il venait avec moi en classe et était un atout pour calmer le stress et l’anxiété des enfants », témoigne Mme Tremblay qui espère le retrouver au plus vite.

Description

Whisky est un caniche miniature mâle d’un an et demi. Il porte une médaille à son nom. Selon la propriétaire, il est craintif et il pourrait ne pas se laisser attraper facilement. 

« Ne tentez pas de l’attraper. Tentez de prendre une photo, demeurez calme et silencieux, accroupissez-vous et laissez le chien vous approcher », recommande-t-on.

Si vous apercevez Whisky, vous pouvez téléphoner au 418-293-6570.

La famille n’a aucune nouvelle de Whisky depuis le 5 octobre. Photo courtoisie

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Fin du Parcours plein air dans les nichoirs du Parc Nature de Pointe-aux-Outardes

De nombreux bris de services évités dans le réseau de la santé cet été

Travaux terminés : le Centre sportif Alcoa est prêt à recevoir le Drakkar

Lire également

Fin du Parcours plein air dans les nichoirs du Parc Nature de Pointe-aux-Outardes

Consulter la nouvelle
Actualité

De nombreux bris de services évités dans le réseau de la santé cet été

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 08 octobre 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord