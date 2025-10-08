À la recherche du petit Whisky aux Escoumins

Le mauvais sort s’est acharné sur Nancy Tremblay de Pointe-Lebel, le 5 octobre. Au volant de son véhicule aux Escoumins, elle a d’abord subi un accident avant de perdre son chien adoré Whisky.

Alors qu’elle quittait en ambulance après l’accident, elle avait laissé son chien à un témoin de la scène qui habitait tout près, le temps que sa fille Julie arrive.

« Entre-temps, le chien s’est sauvé sur la route 138 en direction de Baie-Comeau. Il a ensuite bifurqué vers la forêt derrière une maison à proximité », raconte Julie Vézina qui se rendait sur place pour récupérer l’animal de compagnie.

C’est la dernière fois que le caniche miniature a été aperçu. « Depuis aucune nouvelle, et ce, depuis la fuite », se désole la jeune femme.

La famille fait des pieds et des mains pour retrouver Whisky. Cette situation bouleverse la propriétaire de l’animal qui est finalement sortie de l’hôpital hier sans trop de blessures.

« Il sent les émotions des humains. Il venait avec moi en classe et était un atout pour calmer le stress et l’anxiété des enfants », témoigne Mme Tremblay qui espère le retrouver au plus vite.

Description

Whisky est un caniche miniature mâle d’un an et demi. Il porte une médaille à son nom. Selon la propriétaire, il est craintif et il pourrait ne pas se laisser attraper facilement.

« Ne tentez pas de l’attraper. Tentez de prendre une photo, demeurez calme et silencieux, accroupissez-vous et laissez le chien vous approcher », recommande-t-on.

Si vous apercevez Whisky, vous pouvez téléphoner au 418-293-6570.